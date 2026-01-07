我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃明志（左1）在捲入謝侑芯命案後，重新復工後出新歌〈馬來西亞的新年〉。（圖／亞洲通文創提供）

因捲入台灣網紅謝侑芯命案，馬來西亞歌手黃明志經歷長達兩個月的沉寂與輿論風波，於2026年初正式復工，全新馬年賀歲歌曲〈馬來西亞的新年〉於1月2日上架，市場很買單，MV上線30小時內在 YouTube突破100萬觀看次數，創下2026年大馬賀歲歌曲「最快破百萬」紀錄。〈馬來西亞的新年〉上架後也迅速登上馬來西亞YouTube熱門影片榜第一名，力壓多首電視台群星賀歲歌、主流唱片公司年度主打，以及各路網絡紅人推出的新年作品，成為目前馬來西亞新年檔期討論度最高、傳播力最強的賀歲歌曲。同時也衝上新加坡YouTube熱門榜第四名，並登上台灣YouTube熱門榜第37名，顯示其在海外華人市場仍有影響力。〈馬來西亞的新年〉是「史上語言密度最高的賀歲歌曲」，全曲一口氣融合 9 種語言，包括華語、英語、馬來語，以及閩南、粵語、客家、潮州、福州、海南六大華人籍貫方言，被不少網友形容為「把馬來西亞文化DNA寫進音符裡」。歌曲集結六大籍貫極具代表性的歌手同台獻聲，包括海南籍的黃明志、客家歌王張少林、潮州代表黃文升、福州歌手姚乙、廣東籍劉珺兒，以及福建籍小鳳鳳。跨越語言隔閡，更橫跨老中青三代聽眾，在網絡上掀起強烈的懷舊與文化討論。有網友形容這次合作是「世紀同框」，更有人笑稱是「大馬樂壇的 Avengers（復仇者聯盟）」。亦有樂評人將此曲譽為「馬來西亞文化的音樂縮影」，成功把多元族群與方言共存的日常，完整揉合進一首賀歲歌曲之中，被認為是藝術性與文化意義的雙重成功。值得一提的是，〈馬來西亞的新年〉其實早在事件發生前便已完成錄製，卻因突如其來的狀況，所有宣傳與製作計畫被迫全面停擺，部分原定合作的贊助商也一度撤資。在復工之際獲得來自馬來西亞、新加坡及台灣三地新贊助商逆勢力挺，MV中贊助品牌一字排開，創下近年新年歌中罕見的強勢陣容，有力證明其在亞洲華語市場依然具備高度商業溢價與號召力。