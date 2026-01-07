我是廣告 請繼續往下閱讀

第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行，入圍名單也正式揭曉，涵蓋數位音源、專輯以及新人獎三大部門，集合K-pop各世代頂尖歌手，尤其是數位音源大賞更是有Jennie、GD、SEVENTEEN等人同時入圍，競爭超激烈堪稱神仙打架。數位音源部門方面，aespa〈Dirty Work〉、BLACKPINK〈JUMP〉、JENNIE〈like JENNIE〉、ROSÉ〈toxic till the end〉等人氣歌手悉數入圍，與G-DRAGON〈HOME SWEET HOME〉、IU〈Never Ending Story〉、SEVENTEEN〈THUNDER〉、等實力派藝人同場競逐，展現當今K-pop多元曲風與強大人氣。專輯部門入圍名單同樣星光熠熠。包括JENNIE《Ruby》、aespa《Rich Man》、IVE《IVE EMPATHY》、G-DRAGON《Ünermensch》等熱門專輯入列，老將與新生代同場較勁，呈現韓國流行音樂全景。值得一提的是，EXO成員伯賢、SEVENTEEN、NCT DREAM與RIIZE等團體，也憑藉專輯佳績入圍，堪稱年度強勢陣容。新人獎則聚焦在最受期待的潛力新星，CORTIS、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、AHOF、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KickFlip、NouerA、ZO ZAZZ、CLOSE YOUR EYES等新秀悉數入列，這些「怪物新人」將在頒獎典禮上展現實力與舞台魅力，為年度音樂盛事注入新鮮活力。金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。aespa〈Dirty Work〉ALLDAY PROJECT〈FAMOUS〉BLACKPINK〈JUMP〉BOYNEXTDOOR〈IF I SAY, I LOVE YOU〉G-DRAGON〈HOME SWEET HOME〉Hearts2Hearts〈The Chase〉Hwang Karam〈I Miss You So Much〉IU〈Never Ending Story〉IVE〈REBEL HEART〉JENNIE〈like JENNIE〉KiiiKiii〈I DO ME〉LE SSERAFIM〈HOT〉MARTUB〈Starting With You〉MEOVV〈HANDS UP〉OVAN〈Flower〉PLAVE〈Dash〉ROSÉ〈toxic till the end〉SEVENTEEN〈THUNDER〉Woody〈Sadder Than Yesterday〉ZO ZAZZ〈Don’t you Know〉&TEAM《Back to Life》aespa《Rich Man》ATEEZ《GOLDEN HOUR：Part.2》伯賢《Essenceof Reverie》CxM（SEVENTEEN）《HYPE VIBES》ENHYPEN《DESIRE：UNLEASH》G-DRAGON《Ünermensch》I-DLE《We are》IVE《IVE EMPATHY》JENNIE《Ruby》Jin《Happy》NCT DREAM《DREAMSCAPE》NCT WISH《COLOR》RIIZE《ODYSSEY》SEVENTEEN《HAPPY BURSTDAY》Stray Kids《KARMA》THE BOYZ《Unexpected》TOMORROW X TOGETHER《The Star Chaper：TOGETHER》TWICE《STRATEGY》ZEROBASEONE《NEVER SAY NEVER》AHOFALLDAY PROJECTCLOSE YOUR EYESCORTISHearts2HeartsIDIDidnttiznaKickFlipKiiiKiiiNouerAZO ZAZZ