第40屆金唱片頒獎典禮（Golden Disc Awards）即將於2026年1月10日在台北大巨蛋舉行，入圍名單也正式揭曉，涵蓋數位音源、專輯以及新人獎三大部門，集合K-pop各世代頂尖歌手，尤其是數位音源大賞更是有Jennie、GD、SEVENTEEN等人同時入圍，競爭超激烈堪稱神仙打架。
數位音源部門競爭激烈！人氣與實力藝人同台較勁
數位音源部門方面，aespa〈Dirty Work〉、BLACKPINK〈JUMP〉、JENNIE〈like JENNIE〉、ROSÉ〈toxic till the end〉等人氣歌手悉數入圍，與G-DRAGON〈HOME SWEET HOME〉、IU〈Never Ending Story〉、SEVENTEEN〈THUNDER〉、等實力派藝人同場競逐，展現當今K-pop多元曲風與強大人氣。
專輯部門老將新星同場 年度強勢作品角逐
專輯部門入圍名單同樣星光熠熠。包括JENNIE《Ruby》、aespa《Rich Man》、IVE《IVE EMPATHY》、G-DRAGON《Ünermensch》等熱門專輯入列，老將與新生代同場較勁，呈現韓國流行音樂全景。值得一提的是，EXO成員伯賢、SEVENTEEN、NCT DREAM與RIIZE等團體，也憑藉專輯佳績入圍，堪稱年度強勢陣容。
新人獎聚焦新星！怪物新人展現舞台魅力
新人獎則聚焦在最受期待的潛力新星，CORTIS、KiiiKiii、ALLDAY PROJECT、AHOF、Hearts2Hearts、IDID、idntt、izna、KickFlip、NouerA、ZO ZAZZ、CLOSE YOUR EYES等新秀悉數入列，這些「怪物新人」將在頒獎典禮上展現實力與舞台魅力，為年度音樂盛事注入新鮮活力。
18組豪華陣容到齊 演出與頒獎星光爆棚
金唱片這次來台出席名單總計18組，包含：ARrC、ATEEZ、BOYNEXTDOOR、CLOSE YOUR EYES、BLACKPINK成員JENNIE、KiiiKiii、MONSTA X、Stray Kids、TWS、ALLDAY PROJECT、CORTIS、ENHYPEN、IVE、izna、LE SSERAFIM、NCT WISH、ZEROBASEONE、ZO ZAZZ；頒獎人部分確定為宋仲基、邊佑錫、安孝燮、許光漢、蔡依林，集結音樂、戲劇領域等大咖，熱鬧非凡。
金唱片入圍完整名單
數位音源部門（Digital Song Division）
aespa〈Dirty Work〉
ALLDAY PROJECT〈FAMOUS〉
BLACKPINK〈JUMP〉
BOYNEXTDOOR〈IF I SAY, I LOVE YOU〉
G-DRAGON〈HOME SWEET HOME〉
Hearts2Hearts〈The Chase〉
Hwang Karam〈I Miss You So Much〉
IU〈Never Ending Story〉
IVE〈REBEL HEART〉
JENNIE〈like JENNIE〉
KiiiKiii〈I DO ME〉
LE SSERAFIM〈HOT〉
MARTUB〈Starting With You〉
MEOVV〈HANDS UP〉
OVAN〈Flower〉
PLAVE〈Dash〉
ROSÉ〈toxic till the end〉
SEVENTEEN〈THUNDER〉
Woody〈Sadder Than Yesterday〉
ZO ZAZZ〈Don’t you Know〉
專輯部門（Album Division）
&TEAM《Back to Life》
aespa《Rich Man》
ATEEZ《GOLDEN HOUR：Part.2》
伯賢《Essenceof Reverie》
CxM（SEVENTEEN）《HYPE VIBES》
ENHYPEN《DESIRE：UNLEASH》
G-DRAGON《Ünermensch》
I-DLE《We are》
IVE《IVE EMPATHY》
JENNIE《Ruby》
Jin《Happy》
NCT DREAM《DREAMSCAPE》
NCT WISH《COLOR》
RIIZE《ODYSSEY》
SEVENTEEN《HAPPY BURSTDAY》
Stray Kids《KARMA》
THE BOYZ《Unexpected》
TOMORROW X TOGETHER《The Star Chaper：TOGETHER》
TWICE《STRATEGY》
ZEROBASEONE《NEVER SAY NEVER》
新人獎（Rookie Award）
AHOF
ALLDAY PROJECT
CLOSE YOUR EYES
CORTIS
Hearts2Hearts
IDID
idntt
izna
KickFlip
KiiiKiii
NouerA
ZO ZAZZ
