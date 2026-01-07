我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮可基嫚（右）跟凱斯厄本（左）19年婚姻破正式結束。（圖／美聯社／達志影像）

妮可基嫚離婚內幕公開！互不支付贍養費

▲妮可基嫚（如圖）為了挽救婚姻做出不少犧牲。（圖／美聯社／達志影像）

妮可基嫚19年婚姻瓦解！凱斯厄本爆新歡

58歲奧斯卡影后妮可基嫚（Nicole Kidman）與鄉村天王凱斯厄本（Keith Urban）長達19年婚姻昨（6）日正式劃下句點，去年9月雙方向法院遞交離婚訴狀，經過3個多月，2人月薪皆突破314萬新台幣，協商不支付對方贍養費，財產均獨立分配。事實上，妮可基嫚一度挽救這段感情，可凱斯厄本卻傳出跟女歌手瑪姬鮑格緋聞，令她心死狠斷。妮可基嫚跟凱斯厄本去年9月底爆出婚變，這段感情破裂的主因源自於「無法彌補的價值觀落差」，雙方也因長期分別投入電影拍攝與世界巡迴演唱，導致近3年早已處於分居狀態，生活軌跡漸行漸遠，最終選擇和平分開，雙方同意放棄家人扶養費及配偶贍養費，雙方各自負擔法律費用與相關支出。根據法院公開的法律文件，妮可基嫚跟凱斯厄本月薪皆突破314萬新台幣，雙方達成互不支付贍養費的共識，女方爭取到每年306天與子女陪伴，男方則擁有59天的探視權，估算每月隔周能與女兒共度周末，該份協議更要求雙方不得在孩子面前批評彼此，確保子女能平穩度過家庭變遷的動盪期。回顧這段感情的崩塌，妮可基嫚為了凱斯厄本做出極大犧牲，不僅陪伴老公戒除酒癮，更曾在結婚10周年時，砸重金入住頂級度假村進行伴侶諮商，可隨著男方搬離住所，女方深知感情已不復返，在姐姐安東妮亞的心理支撐下，才終於決定放手給予對方自由，雪上加霜的是，凱斯厄本爆出新歡。凱斯厄本與25歲女歌手瑪姬鮑格的緋聞傳得沸沸揚揚，消息指出，2人在去年的巡演中建立深厚情誼，甚至有歌迷發現，男方在演唱會表演〈The Fighter〉時，竟私自將歌詞中的親暱稱呼改為女方的名字，並深情款款地演唱著，這段曖昧互動片段於各大社群瘋傳，令外界聯想男方是否早已變心。這場震驚娛樂圈的離婚案以「雙方協議」低調收尾，選擇以成熟的方式處理分離，將傷害降到最低，對於未來的規劃，妮可基嫚將心力轉投向家庭與影視製作，而凱斯厄本則繼續沉浸於音樂事業，這段曾讓無數粉絲嚮往的演藝圈佳話，終究在現實與誘惑的考驗下正式謝幕，當然讓不少影迷惋惜。