立法院內政委員會今（7）日初審《國家安全法》修正草案，行政院與民進黨立委增列多種恐涉及國安的樣態，並增加罰鍰。列席報告的內政部次長馬士元說，我國的國家安全遭受1949年以來空前的威脅，尤其在去年底解放軍進行侵略台灣的演習，不僅在實體空間進行軍事及武力的威脅，也在網路空間配合協力者及網軍，進行大規模的宣傳跟攻擊我國，「這一類的現象，幾乎是重演當年俄羅斯攻擊烏克蘭的前兆。」內政部書面報告提到，《國安法》修法後，增訂鼓吹戰爭言論之行政裁罰，經內政部會商法務部、陸委會及相關機關認定有鼓吹戰爭言論者，得處以罰鍰。針對網際網路內容涉及鼓吹戰爭言論或公開散布危害國家安全、社會、財政或經濟安定之錯假訊息、為中共從事具政治目的之宣傳者，內政部經會商法務部、數位發展部、陸委會及相關機關，得令網路服務提供者、網際網路接取服務提供者採取對該內容限制瀏覽、移除或對使用者帳號採取限制或終止服務之措施。此外，為落實公民與政治權利國際公約規定應以法律禁止鼓吹戰爭宣傳之意旨，避免境外敵對勢力或在地協力者利用網路從事滲透與認知作戰，或對於鼓吹戰爭言論及網路內容涉及公開散布危害國家安全或社會、財政、經濟安定之錯假訊息等情形予以適當限制及處理，有必要於兼顧言論自由之保障下，增訂管制及相關處置措施。