▲一名36歲劉姓男子載著友人49歲身上各藏有第二級毒品依托咪酯菸彈1顆。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區昨（6日）23時40分許發生一起員警追逐毒駕事件，一名36歲劉姓男子載著友人49歲曾姓男子逆向行駛，被眼尖巡邏的員警發現，但因兩人身上均藏有依托咪酯菸彈。一見到員警欲上前攔查迅速逃離，最終於五華街、自強路五段口被逮，全案依毒品危害防制條例、公共危險罪嫌，移送新北地檢署偵辦。據了解，當時三重分局員警正在執行巡邏勤務時，發現36歲劉姓男子騎乘的機車於元信二街、仁愛街口逆向行駛，其後座還載著一名49歲曾姓男子，驚覺有異上前攔查。怎料，劉男不僅未將車輛停下還加速逃離現場。警方見狀後尾隨，並於五華街、自強路五段口將其攔停。經警方攔查後，發現劉男及劉男各藏有第二級毒品依托咪酯菸彈1顆，當場依違反毒品危害防制條例帶返所，後劉男經唾液快篩呈毒品陽性反應，涉嫌公共危險罪，依規定製單舉發並查扣車輛；曾男則依違反毒品危害防制條例移送偵辦。至於逆向行駛及未依規定打方向燈行為，則分別依道路交通管理處罰條進行舉發。