▲傅孟柏（如圖）在預告片中一句「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」的超壞反派角色也為劇情留下伏筆。（圖／樂波時代提供）

▲超人氣第一男團Ozone主唱林佳辰（如圖），第一次參與戲劇作品，特別演出《那些你不知道的我》，在劇中也有突破性演出。（圖／樂波時代提供）

懸疑影集《那些你不知道的我》即將於1月30日登上LINE TV與MyVideo，近日釋出首支預告就話題不斷。吳念軒在劇中裸浴露肌超撩粉、反派傅孟柏的一句台詞爆擊，讓全網瞬間暴動，這兩位男神同台飆戲引發高度討論，勢必成為2026開年最熱台劇之一。而引起網友廣大討論的吳念軒，在《那些你不知道的我》挑戰自己夢想的角色，飾演調查此樁偶像威脅事件的刑警，預告中有養眼的淋浴鏡頭，大方秀出精壯體格。一場裸浴戲直接霸佔觀眾目光。從《黑潮下的星空島嶼》到本劇，他的演技與外型雙雙進化，更被粉絲封為「最性感刑警」。金鐘視帝傅孟柏在本劇角色神秘，雖僅短短四句台詞，卻句句擊中人心。《那些你不知道的我》是傅孟柏在《回魂計》殺青後，旋即投入拍攝的作品，他在預告片中說出「為了達成目的，有什麼東西是不能犧牲的」，最後更以「不要老是把我當敵人，或許我才是你最好的朋友」為劇情留下伏筆。究竟他的角色是正？是邪？是敵人？還是朋友？首次參與戲劇演出的Ozone主唱林佳辰也在本劇有突破演出，他拋下偶像光環，劇中演出以詭異神情展現不安感情緒令人驚艷。導演安竹間更大讚他「初生之犢不畏虎」，而他的崩潰吼聲也成預告中的一大亮點。本劇是由《愛的奧特萊斯》導演安竹間執導，融合奇幻、推理與青春情感，開創台劇少見題材。《那些你不知道的我》故事描述兩位在AI 公司「 AIGOTIO」實習、性格截然不同的菜鳥理工宅男和冷靜酷妹，意外捲入一場針對當紅偶像Lucy 的黑粉威脅與刑事指控。兩人在辦案過程中，被迫與由吳念軒飾演的警探合作，逐步揭開事件背後更複雜的人心與真相。每位角色皆有不可告人的祕密，隨著故事推進，觀眾將逐步拆解人性最深層的面貌。《那些你不知道的我》以偶像疑雲為引線，結合奇幻懸疑與青春情感元素，勾勒出一場關於真相與人性的懸疑試煉，演員陣容包括：傅孟柏 、姜典 、項婕如雷嘉汭、吳念軒、項婕如、邱偲琹、蔡昌憲、林佳辰⋯⋯等人，感動宣傳曲〈不想忘的是…〉由曾沛慈獻唱，1月30日起在LINE TV及MyVideo首播。