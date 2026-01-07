7-11搶攻年節商機，結合門市、線上平台即起變身年貨大街，網羅五星級飯店饗宴、名廚手路菜及IP肖像造型佛跳牆等超過200款年菜，其中為銀髮長輩特調「臻麷春暉暖心套餐」特價899元，就能吃到四道料理，甜點則由168萬麻將造型的「酷聖石 馬上開胡冰淇淋蛋糕」領軍，成為春節送禮、圍爐一起享用的好選擇。
7-11開賣高CP值年菜！晶華私廚宴、南北辦桌菜都有
7-11多樣化年菜組合來了，今年《預購誌》延續高CP值選品及全台門市就近取優勢，首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜；同時邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各七道菜式的「南/北辦桌宴套餐」，讓「魷魚螺肉蒜」、「八味海鮮羹」等經典大菜。
針對孝親需求，也特別開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，每套有4道料理只要899元；還有超人氣「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」，於1月15日起7-11門市限量到貨。i預購則推薦全通路獨賣的「老饕廚房 世界名酒精釀醉雞組」，還有168萬麻將造型的「酷聖石 馬上開胡冰淇淋蛋糕」，年節送禮最適合。
7-11線上「i預購」古早味零嘴大翻紅！這款年賣60萬包
7-11 i預購將過去得跑年貨大街採買的點心零嘴搬上線，不僅讓古早味零嘴「大豬公」重新翻紅，單一品項2025年迄今銷售已突破60萬包。
同時開發通路獨家「星球工坊發財/有錢紅包袋爆米花」，並搶先販售財源滾滾娃娃酥、香菜沙琪瑪、幸福不倒翁汽水糖、吉祥財運軟糖等話題零嘴，以及日本進口超萌零食招財貓包裝米果仙貝，預計年貨類別業績可較去年強勁成長近7成。
7-11走春拜年送禮雙王牌！水果禮盒回饋8%點數
年節送禮除了餅乾零食組合外，還有頂級水果禮盒也是熱門選擇，7-11不僅線下持續拓展Fresh店型，線上i划算平台更加大力道搶客，年節水果業績更上看3成成長。
今年延續「進口+在地」雙軌策略，網羅紐西蘭紅櫻桃、日本青森蜜富士蘋果等精品水果禮盒，在地年節禮盒推薦「台中東勢農會 光波雪梨」、「卓蘭黃金茂谷柑」、「高雄嚴選蜜棗」等應景水果，即日起至1月20日於i預購／i划算購買指定水果禮盒品項，再回饋8% OPENPOINT點數超優惠。
萊爾富《馬年吉祥福氣萊》年菜預購開跑！3件以上92折
萊爾富今年以「馬年吉祥福氣萊」為主題推出「門市專刊預購」活動，網羅飯店名菜、人氣老店與主廚級經典手路菜，從佛跳牆、雞湯、主菜到甜年菜一次備齊。即日起至2月6日止，年菜預購任選2件享95折、3件以上92折，刷聯邦信用卡再享5%不限金額現折優惠。
萊爾富年菜陣容主打多款名店與高人氣主菜，推薦由元榆牧場推出的「頂級干貝鮑魚佛跳牆」（售價1980元），嚴選大顆干貝與圓潤鮑魚，象徵富貴吉祥；來自長榮鳳凰酒店．礁溪的「鳳凰鯧魚炊粉湯」（售價999元），選用新鮮白鯧魚，搭配香醇濃郁的高湯與細緻滑順的米粉，湯鮮味美。
不想傷腦筋配菜的消費者，則可選擇高CP值年菜套組。「巨廚五福臨門套組」（售價999元）集結櫻花蝦米糕、頂級佛跳牆、御品海鮮羹等澎湃菜色，千元有找；「巨廚X台南晶英年菜套組」（售價2099元）復刻飯店經典美味；而「溫國智主廚八方來財年菜套組」（售價1880元）則以四十年辦桌經驗重現老台菜靈魂，少油不膩、長輩小孩都適合。
資料來源：7-11、萊爾富
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11多樣化年菜組合來了，今年《預購誌》延續高CP值選品及全台門市就近取優勢，首度推出「晶華私廚宴」，由晶華酒店五星團隊技術指導，4680元即可享用極品烏參、鮑魚、干貝等六道精緻手路菜；同時邀請知名總鋪師林明燦與祺豐師監製推薦各七道菜式的「南/北辦桌宴套餐」，讓「魷魚螺肉蒜」、「八味海鮮羹」等經典大菜。
針對孝親需求，也特別開發軟質好咬的「臻麷春暉暖心套餐」，每套有4道料理只要899元；還有超人氣「老協珍寶可夢／酷洛米佛跳牆」，於1月15日起7-11門市限量到貨。i預購則推薦全通路獨賣的「老饕廚房 世界名酒精釀醉雞組」，還有168萬麻將造型的「酷聖石 馬上開胡冰淇淋蛋糕」，年節送禮最適合。
7-11 i預購將過去得跑年貨大街採買的點心零嘴搬上線，不僅讓古早味零嘴「大豬公」重新翻紅，單一品項2025年迄今銷售已突破60萬包。
同時開發通路獨家「星球工坊發財/有錢紅包袋爆米花」，並搶先販售財源滾滾娃娃酥、香菜沙琪瑪、幸福不倒翁汽水糖、吉祥財運軟糖等話題零嘴，以及日本進口超萌零食招財貓包裝米果仙貝，預計年貨類別業績可較去年強勁成長近7成。
年節送禮除了餅乾零食組合外，還有頂級水果禮盒也是熱門選擇，7-11不僅線下持續拓展Fresh店型，線上i划算平台更加大力道搶客，年節水果業績更上看3成成長。
今年延續「進口+在地」雙軌策略，網羅紐西蘭紅櫻桃、日本青森蜜富士蘋果等精品水果禮盒，在地年節禮盒推薦「台中東勢農會 光波雪梨」、「卓蘭黃金茂谷柑」、「高雄嚴選蜜棗」等應景水果，即日起至1月20日於i預購／i划算購買指定水果禮盒品項，再回饋8% OPENPOINT點數超優惠。
萊爾富今年以「馬年吉祥福氣萊」為主題推出「門市專刊預購」活動，網羅飯店名菜、人氣老店與主廚級經典手路菜，從佛跳牆、雞湯、主菜到甜年菜一次備齊。即日起至2月6日止，年菜預購任選2件享95折、3件以上92折，刷聯邦信用卡再享5%不限金額現折優惠。
萊爾富年菜陣容主打多款名店與高人氣主菜，推薦由元榆牧場推出的「頂級干貝鮑魚佛跳牆」（售價1980元），嚴選大顆干貝與圓潤鮑魚，象徵富貴吉祥；來自長榮鳳凰酒店．礁溪的「鳳凰鯧魚炊粉湯」（售價999元），選用新鮮白鯧魚，搭配香醇濃郁的高湯與細緻滑順的米粉，湯鮮味美。