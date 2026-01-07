我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣是全世界最大的秋刀魚捕魚國，遠洋漁船主要在西北太平洋公海捕撈，數度成為全球漁獲量最大國家，不過，這一態勢在去年出現改變，日本的秋刀魚漁獲量在去年大爆發，罕見超越台灣。根據產經新聞報導，日本全國秋刀魚棒受網協同組合於6日公布，2025年日本全國秋刀魚捕撈量達6萬4737噸，較2024年大幅成長約 1.7倍。根據水產廳資料，日本的漁獲量預計將超越2024年的冠軍台灣，成為全球各國與地區之冠。然而，與2007至2009年的全盛時期相比，目前漁獲量仍僅維持在當時約2成的水準。報導提到，雖然近年來秋刀魚持續面臨歉收，但2025年由於親潮（千島寒流）比預期更深入日本近海，促成了良好漁場的形成，使得漁獲量連續3年呈現成長趨勢。去年共有6個道縣有漁獲紀錄，北海道：約3萬3846噸，增長約1.4倍，位居第一；宮城縣約1萬4705噸，增長約2倍；岩手縣也有約1萬645噸，增長約1.5倍，其餘如福島縣、茨城縣及千葉縣亦有漁獲。由於供應量增加，每10公斤的平均價格較2024年下降了約3成。專家分析，由北向南流動的親潮將秋刀魚群帶往北海道東部海域，是產量增加的主因。隨後魚群南下，10月以後三陸地區（青森、岩手、宮城）的海域捕撈活動也變得十分活躍。日本全國秋刀魚棒受網協同組合專務理事大石浩平表示，「去年捕獲的秋刀魚體型碩大且油脂豐富。雖然目前還無法預測今年的狀況，但我們抱持著高度期待。」2025年日本秋刀魚大豐收，漁獲量是同期的2.7倍，漁獲量大增到不得不限制捕撈以免無法處理漁獲，亦有許多餐廳推出秋刀魚套餐，獲得許多顧客好評。