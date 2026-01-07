我是廣告 請繼續往下閱讀

▲歐漢聲（左起）、陳顯政、陳霆叡、羅志祥過去組團體「四大天王」出道。（圖／四大天王粉專）

▲愛紗17歲以女子團體Sunday Girls出道，從日本來台相當辛苦。（圖／中天提供）

▲麻衣（如圖）回憶起來台辛酸，思鄉之情湧上心頭。（圖／中天提供）

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》明（8）日最新一集將播出，趙正平、愛紗、麻衣等一同討論團體話題，羅志祥被問到四大天王是否有機會合體？他笑認：「我們當時沒有創出很高的成績，不會有人理，像Energy有〈放手〉、F4有〈流星雨〉，那會讓人有情懷！我們的反應沒有很好。」羅志祥與歐漢聲、陳顯政、陳霆叡1996年組成「四大天王」，收服不少粉絲，時隔30年，他在《綜藝OK啦》中鬆口團體合體可能，「不會有人理，我有試過，我曾經在演唱會邀請同台，隔天新聞都很小，之後有人要再找我們合體，我們都說不要，因為反應沒有很好。」羅志祥回憶道，當時經紀公司對於藝人管理非常嚴格：「四大天王練舞的過程中，有一個團員對舞蹈可能沒有這麼熟悉，我是編舞者，老闆很兇地說『他跳錯你就踢他，就是要告訴他不能錯』，真的很嚴格。」點滴如今都常往事，只能細細回味，未來合體可能性相當低。而愛紗17歲以女子團體Sunday Girls出道，「那時候不像現在那麼方便，到任何國家都可以視訊，想家時必須到超商買國際電話卡，那時候我因為太想家，把所有錢都花在買電話卡上，每天打電話。」離開家鄉打拚的心境，愛紗回想起來至今深刻難忘。來自日本的團員麻衣也有感：「那時很少有日本的東西在台灣賣，爸媽寄來日本零食跟調味料，我都好好地收著，有個我很喜歡的餅乾，對我來說很珍貴，結果有天回家，我發現個箱子裡是空的，超生氣。」原來是室友不注意吃掉了，令她難過不已。