跨年出國本是開心行程，卻有人因沒查清簽證問題吃上悶虧。一名台灣網友近日分享自身經歷，表示赴越南旅遊時簽證在旅程中到期，原以為可在離境時於機場補辦，結果卻在海關遭到攔阻，臨時被開罰，行程與心情雙雙受挫。該名網友指出，他入境越南時簽證仍在有效期限內，但簽證於元旦當天到期，而返台時間則是1月4日。出發前，他特地詢問ChatGPT相關規定，得到「可再辦一個新簽證即可出境」的回覆，因此並未提前處理展延事宜。未料實際情況與預期完全不同，網友表示，抵達機場準備出境時，越南海關直接以「非法逾期停留」為由禁止其出境，並當場開出200萬越南盾的罰單。他形容自己只能「現場認賠」，繳清罰款後，才拿到一張可離境的臨時文件，折合約新台幣2,400元。事件曝光後，在網路上引發熱烈討論，不少網友直呼不可思議，質疑「這種重要的出入境規定怎麼會拿來問AI」，也有人認為應該事先向外交部、旅行社或官方管道確認資訊。部分留言感嘆，幸好只是罰錢了事，否則恐怕影響後續行程甚至留下不良紀錄。也有網友實測其他AI工具，發現Google的GEMINI對同樣問題給出截然不同的答案，明確指出越南簽證逾期屬於非法居留，無法在機場臨時補辦，並警告可能面臨罰款、留下不良紀錄，甚至影響未來入境與簽證申請。根據其說法，逾期1至3天的罰款約為50萬至200萬越南盾，約新台幣650至2,600元不等。對此，一名前外交部官員也提醒，外國旅客若在越南簽證到期，正確作法應是前往河內或胡志明市的移民局辦理罰款與短期簽證，而非等到機場才處理。他直言，這起事件凸顯旅遊時過度依賴AI資訊的風險，涉及法律與出入境規定，仍應以官方單位說明為準，才能避免花錢又受罪的窘境。