空軍F-16V飛官辛柏毅上尉昨（6日）晚執行夜航任務，但過程中雷達訊號突發異常，隨後傳出他跳傘失聯。全國關注搜救進度之際，民眾黨前主席柯文哲於社群平台發文表達關切，盼飛官能平安歸來，也向第一線搜救人員致謝；不過貼文曝光後，卻引爆網友怒火，留言區瞬間被灌爆，質疑聲浪直指一句話：「那國防預算是在擋什麼？」柯文哲昨晚在臉書發文表示，從新聞得知辛姓上尉疑似跳傘失聯，國防部、海巡都全力投入搜救，也提到台灣空防壓力沉重，「這些年輕飛官扛起國防重擔，真的非常辛苦。希望搜救過程一切順利，盡快把我們的飛官平安帶回來」，同時也感謝第一線的搜救人員，並喊話大家加油。然而，網友對此並不買單，紛紛在底下開嗆，「你也知道空防壓力大！還在兩岸ㄧ家親？」、「支持國防更新裝備啊～擋啥毛」、「要貓哭老鼠了，要不是藍白擋軍購會搞成這樣嗎」、「聲量乞丐阿北來囉」、「阿北臺灣空防壓力很大的原因，不妨說出來聽聽？」、「然後你們在那邊擋國防預算，現在在這邊發這種文自己不會不好意思嗎」。事實上，立法院昨日召開新年首次程序委員會，藍白陣營再度以人數優勢，第6度封殺國防特別預算，引發輿論譁然。這也讓柯文哲的「加油文」在時機點上顯得格外刺眼，被網友質疑只是政治表態，與實際行動嚴重脫節，相關矛盾也再度被放大檢視。