▲曾為樂天桃猿一員的馮健庭，去年底雖未獲續約球員合約，但球團肯定其在選手時期展現的守備經驗與指導潛力，因此回聘其擔任二軍守備教練，期望他能為年輕選手帶來更精實的守備訓練，強化二軍整體防守能力。（圖／黃建霖攝）

▲儘管味全龍曾評估再度簽回的可能性，最終瑪仕革斯選擇離開熟悉的環境，尋求新的舞台。（圖／NOWnews資料照）

樂天桃猿棒球隊今（7）日宣布二軍教練團增添新血，延攬林琨笙擔任二軍捕手教練，並回聘馮健庭出任二軍守備教練。此外，樂天球團也宣布簽回投手楊彬，同時邀請前味全龍強打瑪仕革斯．俄霸律尼參與春訓測試。林琨笙選手生涯表現亮眼，曾兩度榮獲捕手金手套獎，球團期盼借重其深厚的實戰經驗與專業知識，全面提升二軍捕手的訓練品質與實戰戰力；而曾為樂天桃猿一員的馮健庭，去年底雖未獲續約球員合約，但球團肯定其在選手時期展現的守備經驗與指導潛力，因此回聘其擔任二軍守備教練，期望他能為年輕選手帶來更精實的守備訓練，強化二軍整體防守能力。此外，球團也針對原二軍教練團成員進行職務調整，體能教練李韋慶調動為體能分析員兼助理體能教練，原二軍捕手教練許禹壕將轉任訓練員，期望透過職務轉換，讓他們能藉由自身專長在不同位置上持續為球隊貢獻心力。在球員方面，樂天桃猿隊簽回投手楊彬，並邀請前味全龍內野手瑪仕革斯．俄霸律尼參與春訓測試，期待能為新球季注入更多戰力。曾效力味全龍的內野手瑪仕革斯．俄霸律尼，確定展開職棒生涯的新一章。這位在2019年隨著味全龍重返中職舞台、並於當年選秀第26輪獲指名的球員，近年在一、二軍間浮沉，如今未被列入球團60人保留名單，選擇另覓發展空間。回顧他的職棒歷程，瑪仕革斯在2023年累計於一軍出賽59場。2024年3月曾因頸部感染暫別戰場，復出後仍在一軍出賽26場。不過到了2025年，他在一軍的出賽機會大幅縮減，全季僅登場9場，打擊表現未能發揮，打擊率僅一成。相較之下，他在二軍維持穩定火力，例行賽出賽55場，繳出0.340的打擊率與0.869的OPS，展現仍具競爭力的身手。儘管味全龍曾評估再度簽回的可能性，最終瑪仕革斯選擇離開熟悉的環境，尋求新的舞台。瑪仕革斯就讀新明國中、平鎮高中與國立體育大學，一路從基層棒球體系走向職業舞台。如今重返桃園，也象徵他希望從熟悉的起點，再次為職棒生涯開啟新的可能。