▲救護車於行駛過程中失控撞擊前方的廂型車，導致廂型車側翻躺在分隔島上。（圖／翻攝畫面）

新北市淡水區民權路今（7日）上午10時許發生一起救護車車禍事故，一輛救護車當時正準備載送一名92歲的高齡婦人前往轉診，卻在行駛過程中不慎和前方的一輛正在進行除草作業的廂型車發生擦撞，導致救護車內3人受傷，另廂型車被撞到直接側翻，相當怵目驚心。據了解，這名35歲的江姓男子當時駕駛救護車載送一名92歲的病患準備轉診，怎料，行駛至淡水區民權路過自強路口約100公尺處時，不明原因車輛失控，撞擊前方44歲楊姓男子的廂型車。而廂型車當時正在進行除草作業，於擺放交通錐時，閃避不及遭到行駛在內側車道的救護車撞擊。由於撞擊力道相當大，廂型車當場側翻於分隔島上。警方獲報到場後，依規定替江男、楊男進行酒測，雙方酒測值均為0，詳細肇事原因還有待進一步調查釐清。此外，這起事故也造成救護車內的92歲婦人、62歲隨行家屬及25歲的副駕駛救護員受傷，所幸沒有造成生命危險，均送往醫院治療。