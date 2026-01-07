機車引擎如同一顆高速旋轉的心臟，機油則是在血管裡奔流的血液，不過許多民眾常忽略機油規格和黏度必須隨環境更換，YAMAHA表示，特別是在冬天，錯誤的機油選擇可能讓機車引擎負擔更大，增加耗損率，對此YAMAHA也整理機車及機油的選擇攻略，提醒民眾照顧愛車的重要性。
換機油不知怎麼選？先看懂規格、黏度
YAMAHA透過「機車冷知識」指出，機油包含潤滑、冷卻、氣密、防鏽、清潔和緩衝等功能，市面上機油大多以美國汽車工程師學會制定的「機油黏度分級標準（SAE係數）」作為規格區分，會以「SAE-冷啟動時難易表現數值-W-機油100度時維持的黏度數值」顯示，例如「SAE-10W-40」。
機油規格怎麼看？YAMAHA解答
YAMAHA說明，SAE係數中，「Ｗ」代表冬天，也就是Winter，而Ｗ前面的數字越小，機油黏度越低，低溫時的啟動力高，也代表「在低溫下的啟動性能越好」，常見機油包括「0W / 10W / 15W / 20W / 25W」等。
至於SAE係數中W後面的數字，則代表機油在高溫（100°C）時所能維持的黏度，數字越大，表示高溫時能維持的黏度越高，市面上常見「20 / 30 / 40 / 50 / 60」等。
冬天機油不要亂選！0W、10W較合適
YAMAHA提及，在選擇機油時，重要考量因素包括「氣候」和「騎乘習慣」，在台灣來說，建議選擇0W或10W的機油，除了能應對寒流、冷氣團來襲時的低溫，在短途通勤時，也能確保引擎能迅速進入工作狀態。
YAMAHA強調，如果長途騎乘或載重使用，會導致機油溫度比短途、低負重的狀態還高，這時就建議選擇Ｗ後數字較高的機油（約50至60），以確保在高溫下，機油仍能有效潤滑引擎機件；至於一般通勤族來說，黏度等級40就足夠應對各種狀況。
機油不是買越貴越好 車行老闆：勤換才是王道
此外，前往機車行時，老闆通常會報「機油價格」給民眾選擇，所以事先了解機油規格也能協助自己避開不合適的機油；專賣二手機車的老闆戴蒙也曾透過Tik Tok發布影片分享，一瓶150元的機油，老闆通常會賣進貨價格100元的油，賺取50元工錢，但有些人會賣出成本30至40元、品質較差的油，只為了提高利潤。
戴蒙提醒，以機油來說，品質較好的大多為合成、半合成的油，成本較低的「礦物油」長期使用下來對機車的傷害會提升；不過機油也不是「越貴越好」，戴蒙建議到車行時，先詢問老闆各款機油的售價，並選擇「中間價格」的機油即可，若秉持1000公里就要換機油，那200、250元就是最佳選擇，只要「勤換」就不會有太大疑慮。
YAMAHA、戴蒙Tik Tok
YAMAHA、戴蒙Tik Tok