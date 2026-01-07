我是廣告 請繼續往下閱讀

新竹縣長楊文科明年將卸任，國民黨內包括副縣長陳見賢、立委徐欣瑩都有意爭取，但根據民調，若民進黨推出竹北市長鄭朝方參戰，徐欣瑩與陳見賢都無必勝把握，新竹縣恐變天。精神科名醫沈政男則認為，鄭朝方很有前途，但2026尚不足以翻新竹縣的盤。根據《美麗島電子報》民調，徐欣瑩以37.2%的支持度微幅領先鄭朝方的35.1%，雙方差距僅約2個百分點；至於若是陳見賢出戰，則以33.3%的支持度，落後鄭朝方的38.3%。沈政男表示，根據民調，鄭朝方實力不弱，確實有機會為民進黨帶來話題，甚至成為2026縣市長選戰的亮點之一，不過，新竹縣整體政黨支持結構對民進黨仍相當不利，依民調數據，國民黨支持度約35.4%，民進黨僅18.5%，民眾黨也有10%以上，在藍白明顯大於綠營的情況下，即使鄭朝方民調表現不錯，實際開票恐怕仍難以翻盤。沈政男指出，鄭朝方能在民調中與國民黨候選人接近，關鍵在於部分藍營與民眾黨支持者暫時轉向支持鄭朝方，但這可能與國民黨尚未完成整合有關。一旦進入正式對決，支持者歸隊，加上藍白合作前提，選票結構恐將重新回到原本樣貌。他也回顧歷次選舉指出，鄭朝方過去多次參選，往往與藍營分裂有關，包括2018年新竹縣長選舉、2020年立委選舉，以及2022年竹北市長選舉，顯示其家世與能見度確實加分，但也意味其政治爆發力已多次被檢驗。沈政男總結，鄭朝方條件不差，具備長期發展潛力，但若2026年新竹縣長選舉未出現三腳督或重大變數，在藍營完成整合的情況下，要真正翻轉藍綠版圖，恐怕還需要再等待一個時機。本次民調委託單位為《美麗島電子報》。調查時間為2025年12月30至31日與2026年1月2日。調查規劃由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式（CATI）。本次民調的調查對象是設籍在新竹縣，年滿20歲的民眾。