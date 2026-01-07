我是廣告 請繼續往下閱讀

「鳥總」許智超的24歲兒子許祐瑋，2年多前因不滿女友劈腿「小提琴王子」林子安，約林子安出面談判卻逼迫他發文道歉，，前年（2024）許祐瑋在2023年7月26日約舅舅、2名舅舅的友人助陣，前往新北中和與林子安談判，並逼迫林子安用IG公開道歉，「被道歉」事件過後2個多月，許祐瑋在2023年10月6日深夜11點多前往中正紀念堂捷運站6號出口，將他的，等到被害人發現上當，9萬多元已提領一空，因此向金門縣警局報案。，檢察官不採信他的辯詞，因為依照一般人生活經驗，如果知道別人不自己開戶卻去蒐集帳戶，很明顯是利用人頭戶作為犯罪工具，，因此認定他提供帳戶給詐團收取款項，以「」起訴，並向法院聲請以簡易判決處刑。福建金門地方法院審理，，考量他的犯罪動機、手段、被害人損失等危害程度，以及、未婚無子女、與母親及妹妹同住等智識程度與生活狀況，於2024年6月，許祐瑋及檢方都沒上訴，本案已定讞。許祐瑋成為法院認證的詐團幫兇時，因為之前沒有任何犯罪紀錄得以緩刑，但，許祐瑋獲判拘役30天，可易科罰金3萬元。