「鳥總」許智超的24歲兒子許祐瑋，2年多前因不滿女友劈腿「小提琴王子」林子安，約林子安出面談判卻逼迫他發文道歉，當時許祐瑋仍是尚未出社會的大學生，為何法官沒給緩刑的機會？原來許祐瑋並非初犯，恐嚇完林子安之後不到3個月，就去當詐騙集團人頭戶，前年（2024）遭判刑2個月、緩刑2年，原本到今年7月就期滿，不會留下前科，但許祐瑋因為「道歉文」事件，去年年底又被判有罪，法官考量許祐瑋已有前案刑事紀錄，因此這次不宣告緩刑。
許祐瑋在2023年7月26日約舅舅、2名舅舅的友人助陣，前往新北中和與林子安談判，並逼迫林子安用IG公開道歉，「被道歉」事件過後2個多月，許祐瑋在2023年10月6日深夜11點多前往中正紀念堂捷運站6號出口，將他的金融卡放進置物櫃，再把密碼傳給詐團成員，讓被害人匯入9萬6184元，等到被害人發現上當，9萬多元已提領一空，因此向金門縣警局報案。
許祐瑋到案坦承把提款卡放置物櫃、傳密碼給別人，但堅持無罪答辯，檢察官不採信他的辯詞，因為依照一般人生活經驗，如果知道別人不自己開戶卻去蒐集帳戶，很明顯是利用人頭戶作為犯罪工具，許祐瑋放任別人使用他的帳戶存入資金再提領，這就是詐騙集團慣用犯罪手法，媒體有廣泛報導，許祐瑋喊冤並不合理，因此認定他提供帳戶給詐團收取款項，以「幫助洗錢罪」起訴，並向法院聲請以簡易判決處刑。
福建金門地方法院審理，許祐瑋提供金融帳戶給無一定信賴關係之人使用，造成執法機關查緝犯罪不易，助長詐欺、洗錢犯行，考量他的犯罪動機、手段、被害人損失等危害程度，以及他「當時」並無前科「素行尚可」，仍在讀大學、未婚無子女、與母親及妹妹同住等智識程度與生活狀況，於2024年6月判處2個月有期徒刑（可易科罰金6萬元）、緩刑2年，許祐瑋及檢方都沒上訴，本案已定讞。
許祐瑋成為法院認證的詐團幫兇時，因為之前沒有任何犯罪紀錄得以緩刑，但新北地院2025年12月底針對他強逼林子安道歉案判決時，考量他曾提供帳戶助詐團洗錢，而且緩刑還沒期滿，不符合《刑法》第74條第1項規定得宣告緩刑之要件，所以這次不宣告緩刑，許祐瑋獲判拘役30天，可易科罰金3萬元。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
