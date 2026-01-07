我是廣告 請繼續往下閱讀

空軍一架F-16V戰機昨晚執行例行夜間訓練任務時，在花蓮豐濱鄉以東海面上失事，上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，對此有民眾黨立委稱新戰機沒交貨、戰機太舊，立委王定宇今（7）日表示，如果要說新戰機就不會發生，但美國F-35也發生幾件飛安事件，因此所謂飛機老舊是外行話，「這種因果牽連不是事實更不是專業」。上尉飛官辛柏毅疑似跳傘至今仍失聯，王定宇說，現在飛官的安全是最重要的當物之急，至於飛安事故原因為何，這還是要尊重專業單位判定，任何飛安事故，不管是機件、人為、氣候或其他因素，都應該收集更完整的證據，不管是電子紀錄、黑盒子、飛官口述或無線電通訊紀錄，並透過飛機機體、硬體的驗證，由飛安單位做出專業判斷，才能夠推斷到底是什麼原因導飛安事件。王定宇說，在還沒有找到原因前，有部分人士就輕易導向什麼原因，利用對飛官的關心去做政治操弄，既不適當也不道德，例如有人刻意導向因為新戰機沒有交貨，所以舊戰機才導致飛安事件。這完全是外行的。王定宇提到，美國F-35夠新了，但也發生過幾件飛安事件，難道是美國人希望F-35掉下來嗎？當然不是。任何的飛安事件都有它的因素，而這因素要經過專業單位去判定，「飛機老舊這更是一個外行話」。王定宇表示，所有飛機都有定更件，也就是所有零件、引擎多少小時定期更新。所以定更件的更新要確保飛機狀態是良好。簡單來講，也許是舊款舊型的飛機，但是零組件、重要的相關的裝備是在使用壽命期限內是可以用的。因此稱老飛機就有飛安事件，換新飛機才會沒有，這種因果的牽連不是事實也不是專業，很可能只是要做政治上的操弄。王定宇重申，現在全國期待搜救飛官，而當下去操弄政治議題是極其不適當也非常的不道德，強調壽命期限內的飛機都是屬於可用，甚至可以說相關零組件是新的。舊的型號跟飛安事件是不是有正相關這未必，因此還是尊重飛安相關單位驗證找出原因，然後來把這樣的漏洞補上，確保飛行員的飛安、安全最重要。