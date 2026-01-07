我是廣告 請繼續往下閱讀

羅志祥、何美主持的《綜藝OK啦》去（2025）年9月開播，節目內容活潑有趣，各大來賓效果齊發、話題不斷，沒想到今（7）日傳出收視不佳，電視台決定將主持人何美替換成啦啦隊女神林襄，對此，羅志祥稍早於社群臉書發聲，「她是一個非常努力的主持人，私下也做了很多功課，她很清楚我接下來的鋪陳節奏，甚至知道我要丟什麼梗，她不會提前破梗，反而很懂得『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得」，心疼何美為她緩頰。何美經電視台證實替換《綜藝OK啦》主持棒，羅志祥今稍早於社群發文為對方緩頰，透露自己與何美在節目中互動流暢、默契極佳，「她是一個非常努力的主持人，私下也做了很多功課，她很清楚我接下來的鋪陳節奏，甚至知道我要丟什麼梗，她不會提前破梗，反而很懂得『接』，這在綜藝節目裡其實非常難得！」羅志祥也說，尤其何美的笑聲是認為節目裡非常好的效果之一，也能帶動現場氣氛的那種，「所以並不像新聞中所描述的那樣，至於節目的調整與安排，我們都尊重製作單位的決定，也會各自繼續努力，把節目做好，把歡笑帶給大家。」至於何美本人尚未對《NOWNEWS今日新聞》作出回應，動向備受外界關注。中天電視先前回應《NOWNEWS今日新聞》，證實將何美替換成林襄，「現今影視娛樂生態多元多變，為持續帶給觀眾新鮮感，節目依不同階段調整製播策略，而《綜藝OK啦》開播已滿1季，確實將嘗試不同組合搭配，期待給觀眾更豐富多樣的內容。」林襄部分則表示不對外回覆此事。事實上，何美當時接下主持棒，直呼羅志祥是兒時偶像，形容合作就像夢想成真一樣：「這是我第一個棚內的綜藝節目，能跟大前輩一起主持，是我演藝生涯裡的一個里程碑，還有我從《大學生了沒》出道，10年之後我坐在主持人的休息室裡面，覺得很不可思議，一切都好像在作夢。」