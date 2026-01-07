我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市政府推動「家戶廚餘機補助計畫」成效斐然，自推動以來市民反應熱烈。根據市府經濟發展局最新統計，補助申請案件已累計達 7,696 件，顯示市民對減塑減廢、綠能生活的支持。為縮短審查時程、讓民眾早日拿到補助金，經發局特別整理近期審核常見的「三大錯誤」，呼籲民眾送件前掌握「三看原則」，確保申請一次到位。經發局表示，在目前收到的申請案中，許多民眾因資料不齊導致需往返補件，影響撥款進度。最常見的錯誤包含，漏附保固證明書、保固書未用印，或產品照片無法清楚辨識型號。申請人姓名與匯款帳戶不一致，或聯絡資訊填寫錯誤。申請書填寫的製造號碼與機器實機標示不符，導致身分驗證困難。為了幫市民省下補件的麻煩，經發局建議民眾在送件前進行最終檢查，申請前把握「三看原則」一看文件：檢查戶籍資料、存摺封面、發票、產品照片及保固卡是否齊全。二看資料：核對申請表內容，確保個人資訊、機型、序號與實機標示完全一致。三看發票：確認發票日期在補助期內、無退貨紀錄，且清楚載明「品名」與「型號」。經發局強調，所有補助案件均會透過「財政部電子發票整合服務平台」進行嚴格核驗。若發現發票已作廢、退貨或不符規定，將依法退件；撥款後若查有違規情形，亦會追究相關責任。經發局呼籲，市民誠實申報，透過正確的資料與透明的流程，保障自身權益，共同推動台中市成為環境永續城市。