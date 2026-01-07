我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜今（7）日出席「SNQ國家品質標章暨第28屆國家生技醫療品質獎」年度授獎，他說，能在每年此時與台灣最優秀的醫護人員、醫師團隊齊聚一堂，見證國家生技醫療品質獎的成果，對台灣而言是極為光榮的時刻。他指出，該獎項已邁入第28屆，不僅促進國內生技醫療持續精進，也給予研究與醫療人員高度肯定，形成良性循環，受益的不只是台灣，而是全世界的人類。韓國瑜回顧，去年12月4日在南港展覽館舉辦第九屆台灣醫療科技獎，吸引眾多國家派代表參與，僅東南亞就有約200位醫院院長與會，規模盛大，堪稱亞洲重要的醫療科技盛會。他說，透過這樣的場合，讓世界各國看見台灣生技醫療的實力，也展現台灣長期以來對醫療的重視，以及人民對醫療工作者由衷的敬佩。他指出，立法院已於2024年6月4日三讀通過《再生醫療法》及《再生醫療藥劑條例》，象徵台灣生技醫療正式邁入新階段。他坦言，自己對此「非常著急」，認為政府有責任為各項產業鋪設發展的「高速公路」，不能只聚焦半導體與台積電，醫療與生技同樣是台灣之光，值得更積極投入。韓國瑜也提到，若觀光是一頂皇冠，醫療觀光就是皇冠上最亮的一顆寶石。他認為，台灣在生技醫療、影視文化等產業其實都「蓄勢待發」，卻長期缺乏走向國際的通道，實在可惜。他並呼籲，應重新重視中醫、中藥等與健康相關的傳統資產，思考如何系統化整理，並與現代生技醫療結合，創造台灣新的產業亮點。韓國瑜最後強調，生技產業若能結合觀光與國際布局，未來表現將更加耀眼。他呼籲各界共同思考、共同努力，打造台灣另一個「台灣之光」，並感謝評審委員、產業界代表及相關官員的付出，期盼台灣生技醫療產業持續成長、越來越好。