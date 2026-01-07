雙北社會住宅政策近期再度成為網路議論焦點。PTT 房版（home-sale）網友發文質疑，政府在信義區廣慈博愛園區、南港機廠等精華區興建豪華社宅，不僅配備 SRC 結構、甚至出現免治馬桶，更投入百億預算開發捷運。他直言，社宅地下室「名車雲集」，質疑政策美意變質，讓社宅淪為名副其實的「裝窮天堂」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
📍重點摘要
⦁    地段選址爭議：網友指控廣慈、南港社宅佔據信義區蛋黃地段，建材過於豪華，質疑與社宅的初衷背道而馳。
⦁    「裝窮天堂」亂象：針對社宅地下室頻傳百萬、千萬豪車，官方證實「汽車等動產不列入資產計算」，引發公平性質疑。
⦁    租金與供給現況：廣慈一房型補貼後最低僅 7300 元，低於信義區市價 1/3；目前全國可掌握社宅總量已正式突破 15 萬戶。

網友戰翻：精華區社宅是「樂透」還是「居住正義」？

此文一出引發熱烈討論。有網友嘲諷：「廣慈在信義區，這種地段租金根本是抽樂透，抽到現賺百萬」、「地下室停的車比我還貴，住社宅的人資產真的弱勢嗎？」但也有人緩頰：「社宅要有交通機能才能讓年輕人專注本業」、「地點好才能帶動地區繁榮」。甚至有網友分析，2026 年預計擴大查報違建租屋，政府作為「最強房東」，地點好壞將直接影響市場租金穩定。

▲社宅,國家住都中心,社會住宅。（圖／國家住宅及都市更新中心sh.hurc.org.tw）
▲社會住宅一般規劃 1-3 房房型。（示意圖／國家住宅及都市更新中心）
廣慈、南港租金行情表：最低 7300 元起入主信義區

點名爭議最劇的兩大社宅，其租金與周邊市價相比確實具備極高誘因。其中位在信義區的廣慈社宅，相較於周邊新成屋一房租金動輒 3 萬元以上，廣慈社宅的價格僅約市價 1/3，根據台北市住都中心資料。兩大精華地段社宅最低租金行情如下：

社會住宅案名 房型坪數 一般戶月租（約 8 折） 補貼後最低租金（1 階）
廣慈博愛園區 1 房(16 坪)～3 房(39 坪) 10,300 ～ 27,600 元 7,300 元起
南港機廠社宅 1 房(16 坪)～3 房(36 坪) 12,234  ~  31,446 元 9,234 元起
央北社宅曾爆名車爭議 官方：動產不列入計算

針對社宅名車現象，2024 年 5 月新店央北社宅就曾被踢爆地下室出現千萬超跑與多台百萬豪車。新北住都中心當時回應，經查名車多不屬於承租人所有，且現行申請標準中，「動產（如汽車）」並未列入資產計算。只要承租人的所得與不動產總值低於標準，即符合入住資格，這也讓「資產判定漏洞」成為輿論箭靶。

全國社宅總量破 15 萬戶 租金最低打 3 折

根據內政部不動產資訊平台統計，截至 2025 年 11 月底，全國社宅已完工近 4 萬戶、興建中逾 6 萬戶，加上規劃中案量，可掌握總數已突破 15 萬戶

至於民眾最關心的租金，依 2026 年北市標準（最低生活費 20,744 元）分為三級收費：

⦁    第一級（弱勢戶）： 租金為市場行情 3 折。
⦁    第二級（中低所得）： 平均月入低於 3 萬 568 元，租金為市場行情 6 折。
⦁    第三級（一般戶）： 平均月入低於 7 萬 1326 元，租金為市場行情 8 折。

資料來源：PTT 房版臺北市政府安心樂租網內政部不動產資訊平台

相關新聞

高雄仁武66億「大建設」動工！近台積電楠梓廠：千戶社宅只租不賣

桃園八德社宅+1！耀寬營造出線　下樓就是幼兒園：210戶2029完工

桃園火車站社宅來了！總經費27億、租金8折：2029完工、釋出448戶

內湖上班族快看！302戶社宅「5分鐘到捷運」：租金八折、2029完工