雙北社會住宅政策近期再度成為網路議論焦點。PTT 房版（home-sale）網友發文質疑，政府在信義區廣慈博愛園區、南港機廠等精華區興建豪華社宅，不僅配備 SRC 結構、甚至出現免治馬桶，更投入百億預算開發捷運。他直言，社宅地下室「名車雲集」，質疑政策美意變質，讓社宅淪為名副其實的「裝窮天堂」。
📍重點摘要
⦁ 地段選址爭議：網友指控廣慈、南港社宅佔據信義區蛋黃地段，建材過於豪華，質疑與社宅的初衷背道而馳。
⦁ 「裝窮天堂」亂象：針對社宅地下室頻傳百萬、千萬豪車，官方證實「汽車等動產不列入資產計算」，引發公平性質疑。
⦁ 租金與供給現況：廣慈一房型補貼後最低僅 7300 元，低於信義區市價 1/3；目前全國可掌握社宅總量已正式突破 15 萬戶。
網友戰翻：精華區社宅是「樂透」還是「居住正義」？
此文一出引發熱烈討論。有網友嘲諷：「廣慈在信義區，這種地段租金根本是抽樂透，抽到現賺百萬」、「地下室停的車比我還貴，住社宅的人資產真的弱勢嗎？」但也有人緩頰：「社宅要有交通機能才能讓年輕人專注本業」、「地點好才能帶動地區繁榮」。甚至有網友分析，2026 年預計擴大查報違建租屋，政府作為「最強房東」，地點好壞將直接影響市場租金穩定。
廣慈、南港租金行情表：最低 7300 元起入主信義區
點名爭議最劇的兩大社宅，其租金與周邊市價相比確實具備極高誘因。其中位在信義區的廣慈社宅，相較於周邊新成屋一房租金動輒 3 萬元以上，廣慈社宅的價格僅約市價 1/3，根據台北市住都中心資料。兩大精華地段社宅最低租金行情如下：
央北社宅曾爆名車爭議 官方：動產不列入計算
針對社宅名車現象，2024 年 5 月新店央北社宅就曾被踢爆地下室出現千萬超跑與多台百萬豪車。新北住都中心當時回應，經查名車多不屬於承租人所有，且現行申請標準中，「動產（如汽車）」並未列入資產計算。只要承租人的所得與不動產總值低於標準，即符合入住資格，這也讓「資產判定漏洞」成為輿論箭靶。
全國社宅總量破 15 萬戶 租金最低打 3 折
根據內政部不動產資訊平台統計，截至 2025 年 11 月底，全國社宅已完工近 4 萬戶、興建中逾 6 萬戶，加上規劃中案量，可掌握總數已突破 15 萬戶。
至於民眾最關心的租金，依 2026 年北市標準（最低生活費 20,744 元）分為三級收費：
⦁ 第一級（弱勢戶）： 租金為市場行情 3 折。
⦁ 第二級（中低所得）： 平均月入低於 3 萬 568 元，租金為市場行情 6 折。
⦁ 第三級（一般戶）： 平均月入低於 7 萬 1326 元，租金為市場行情 8 折。
資料來源：PTT 房版、臺北市政府安心樂租網、內政部不動產資訊平台
我是廣告 請繼續往下閱讀
⦁ 地段選址爭議：網友指控廣慈、南港社宅佔據信義區蛋黃地段，建材過於豪華，質疑與社宅的初衷背道而馳。
⦁ 「裝窮天堂」亂象：針對社宅地下室頻傳百萬、千萬豪車，官方證實「汽車等動產不列入資產計算」，引發公平性質疑。
⦁ 租金與供給現況：廣慈一房型補貼後最低僅 7300 元，低於信義區市價 1/3；目前全國可掌握社宅總量已正式突破 15 萬戶。
網友戰翻：精華區社宅是「樂透」還是「居住正義」？
此文一出引發熱烈討論。有網友嘲諷：「廣慈在信義區，這種地段租金根本是抽樂透，抽到現賺百萬」、「地下室停的車比我還貴，住社宅的人資產真的弱勢嗎？」但也有人緩頰：「社宅要有交通機能才能讓年輕人專注本業」、「地點好才能帶動地區繁榮」。甚至有網友分析，2026 年預計擴大查報違建租屋，政府作為「最強房東」，地點好壞將直接影響市場租金穩定。
點名爭議最劇的兩大社宅，其租金與周邊市價相比確實具備極高誘因。其中位在信義區的廣慈社宅，相較於周邊新成屋一房租金動輒 3 萬元以上，廣慈社宅的價格僅約市價 1/3，根據台北市住都中心資料。兩大精華地段社宅最低租金行情如下：
|社會住宅案名
|房型坪數
|一般戶月租（約 8 折）
|補貼後最低租金（1 階）
|廣慈博愛園區
|1 房(16 坪)～3 房(39 坪)
|10,300 ～ 27,600 元
|7,300 元起
|南港機廠社宅
|1 房(16 坪)～3 房(36 坪)
|12,234 ~ 31,446 元
|9,234 元起
針對社宅名車現象，2024 年 5 月新店央北社宅就曾被踢爆地下室出現千萬超跑與多台百萬豪車。新北住都中心當時回應，經查名車多不屬於承租人所有，且現行申請標準中，「動產（如汽車）」並未列入資產計算。只要承租人的所得與不動產總值低於標準，即符合入住資格，這也讓「資產判定漏洞」成為輿論箭靶。
全國社宅總量破 15 萬戶 租金最低打 3 折
根據內政部不動產資訊平台統計，截至 2025 年 11 月底，全國社宅已完工近 4 萬戶、興建中逾 6 萬戶，加上規劃中案量，可掌握總數已突破 15 萬戶。
至於民眾最關心的租金，依 2026 年北市標準（最低生活費 20,744 元）分為三級收費：
⦁ 第一級（弱勢戶）： 租金為市場行情 3 折。
⦁ 第二級（中低所得）： 平均月入低於 3 萬 568 元，租金為市場行情 6 折。
⦁ 第三級（一般戶）： 平均月入低於 7 萬 1326 元，租金為市場行情 8 折。
資料來源：PTT 房版、臺北市政府安心樂租網、內政部不動產資訊平台