南投的鄉親記得儲水備用！據台灣自來水公司最新公告，南投縣在1月8日（四）將會大規模停水，主要原因為「水里溪取水口改善及增設工程改接施工」，包含南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉等5個行政區將有停水事件，預計影響時間長達23小時，影響超過4.5萬住戶。《NOWNEWS今日新聞》統整1月8日南投停水影響範圍與時間，帶領讀者一文快速看懂。
◼︎南投縣停水範圍一次看
🕦停水時間：1月8日凌晨0點至晚間23點。（共計23小時）
停水原因：水里溪取水口改善及增設工程改接施工
南投市：鳳山、鳳鳴、福山、嘉和、三和、漳和、南投、漳興、康壽、仁和、三民、彰仁、龍泉、崇文、嘉興、振興、平和、永興等18里全面停水，另千秋、新興、永豐、福興、三興、平山里等6里部分停水。
名間鄉：新民、南雅、中正、仁和、東湖、新街、萬丹、中山、濁水共9村。
水里鄉：水里、農富、新城、中央、城中、北埔、鉅工、永豐、頂崁、車埕、新山、郡坑、上安、民和、永興、玉峰、興隆及南光共18村，均全面停水。
集集鎮：集集、和平、林尾、田寮、隘寮、玉映、吳厝、八張、永昌、富山、廣明共11里。
竹山鎮：消訓中心及竹山、中正、中山、雲林、竹圍、下坪、桂林、中和、中崎、延和、延祥、延正、延平、延山、硘磘、德興、福興、山崇、富州、中央等20里全面停水，鯉魚里（鯉魚國小以北）及社寮里部分停水。
❗停水注意事項
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司
我是廣告 請繼續往下閱讀
🕦停水時間：1月8日凌晨0點至晚間23點。（共計23小時）
停水原因：水里溪取水口改善及增設工程改接施工
南投市：鳳山、鳳鳴、福山、嘉和、三和、漳和、南投、漳興、康壽、仁和、三民、彰仁、龍泉、崇文、嘉興、振興、平和、永興等18里全面停水，另千秋、新興、永豐、福興、三興、平山里等6里部分停水。
水里鄉：水里、農富、新城、中央、城中、北埔、鉅工、永豐、頂崁、車埕、新山、郡坑、上安、民和、永興、玉峰、興隆及南光共18村，均全面停水。
集集鎮：集集、和平、林尾、田寮、隘寮、玉映、吳厝、八張、永昌、富山、廣明共11里。
台灣自來水公司提醒民眾，請提早於停水前6小時完成儲水，以避免集中於開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警。建築物之自來水進水口低於地面之用戶，在停水期間，請將總表前制水閥栓關閉，以避免發生可能虹吸污染。
自來水公司建議，剛恢復供水時，請將全部水閥打開排氣，以利迅速恢復供水，管線末端或高地區用戶，如因水壓較低致延遲供水，敬請諒察。恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知水公司，本處將派專人到府服務。
資料來源：台灣自來水公司