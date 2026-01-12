我是廣告 請繼續往下閱讀

▲48歲的李寶英（左）與惠利（右）同框時，一個成熟溫柔、一個青春靈動，各自發光卻不互搶，畫面反而更好看。（圖／翻攝自IamLeeHyeri youtube）

▲李寶英與老公池晟的緣分，始於2004年的電視劇 《最後之舞》。當時兩人因合作培養默契，從同事關係慢慢發展為戀人，低調交往多年後步入婚姻。（圖／翻攝自IG @lee.b0.young）

今（12）日將度過48歲生日的李寶英，前陣子與30歲的惠利同框亮相，狀態好到幾乎看不出年齡差，膚況發光氣色極好，被網友狂讚「真的像姊妹」。這份從容感，也正是她多年累積下來的底氣。當初從模特兒轉戰演員的她，曾經歷憂鬱想不開的低潮，好在現在已經是戲劇Ａ咖女主角，與池晟婚姻美滿成為模範明星夫妻檔。李寶英早年以模特兒身分出道，轉戰戲劇圈後並非一夕爆紅，期間也經歷過低潮，更萌生想要退出演藝圈的念頭，後來演出家庭情感劇 《我的女兒素英》，讓她真正被全民記住，最終靠實力演技獲得大眾認可，自然又真誠的演出，讓她一躍成為「國民女兒」。她接著和李鐘碩攜手演出 《聽見你的聲音》大談姐弟戀 ，詮釋外冷內熱、背負創傷的女律師，情緒層次細膩，演技全面被放大，更獲得第50屆百想藝術大賞TV部門女子最優秀演技賞；而在 《Mother》 中，她以極度內斂的方式演繹母性與救贖，榮獲第13屆首爾國際電視節女子演員獎，被視為生涯中最具重量的代表作之一。韓國演藝圈模範夫妻李寶英與池晟感情穩定，令人稱羨，但其實兩人從相識到相戀，過程一點也不浪漫，甚至有些「追愛辛酸史」。兩人2004年因合作電視劇《最後的舞請與我一起》結緣，池晟第一眼就被李寶英的清純氣質吸引，當場萌生好感。然而李寶英坦言，當時她完全沒感覺，甚至直白表示：「他的外型不是我的菜。」儘管如此，池晟入伍期間依然心繫女方，某次休假竟主動打電話邀約見面。李寶英一接到電話，內心第一反應是「他是不是沒朋友才找我？」但仍答應赴約。不料這次約會成為轉折點，池晟不僅更深陷其中，還悄悄在李寶英的包包裡放了一封情書告白。然而這份突如其來的示愛並未立刻贏得芳心，反而讓李寶英感到極度尷尬，開始選擇閃躲對方。這段戀情從「不來電」到最終修成正果，也讓不少網友笑說：「池晟根本是現實版韓劇男主，苦追女神最終成功收服芳心！」李寶英也曾提到，在自己因高壓工作與情緒低潮、甚至一度萌生退圈念頭時，池晟給了她極大的支持與理解，成為她能重新站穩腳步的重要力量。如今的李寶英把歲月過成一種氣質。不是刻意停留在某個年紀，而是清楚知道自己要什麼、怎麼生活。48歲，對李寶英來說，不是標籤，而是一段剛剛好的階段。她的作品有厚度，人生也有重量，讓人願意等待她的下一次出場。1月12日的壽星不只有李寶英！還有台灣男歌手張鎬哲 、灣創作歌手齊秦、日本女演員中谷美紀、華裔女歌手karen cici、韓國男子偶像團體EXO成員都敬秀，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！