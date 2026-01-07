我是廣告 請繼續往下閱讀

▲旅客須持有已確認的回程機票，藉此避免有人以觀光名義入境，實際卻從事非法工作或長期滯留。（示意圖／pixabay）

以潔白沙灘與熱帶風情聞名全球的印尼峇里島，近年吸引大量國際旅客湧入，也讓當地政府開始重新檢視觀光承載量與管理方式。為避免旅遊亂象擴大，官方正研議推出更嚴謹的入境配套措施，希望在維持觀光吸引力的同時，提升整體旅遊品質。根據英國《每日郵報》報導，峇里島政府正在討論一項新的觀光管理草案，未來可能要求外國旅客在出發前提交指定文件。該政策屬於《優質觀光區域實施條例》（Regional Regulation on the Implementation of Quality Tourism）的一環，目標是重整峇里島的觀光結構，減少低品質或違規旅遊行為。草案內容指出，相關單位可能要求旅客提供足以支應行程的財力證明，例如提交最近三個月的銀行帳戶紀錄。審查標準將依旅客計畫停留的天數、住宿型態以及活動內容進行評估，以確保旅客具備完整的旅遊準備與經濟能力。此外，提案也規定，旅客須持有已確認的回程機票，藉此避免有人以觀光名義入境，實際卻從事非法工作或長期滯留。官方認為，透過事前審核文件，可降低入境後衍生的管理與執法成本。峇里島官員指出，近年確實發生多起外籍人士逾期居留、資金不足流落街頭，甚至違反當地法律與文化規範的案例，引發社會爭議。新草案也再次強調，外國旅客必須尊重印尼法律、地方習俗與宗教文化，違者將面臨處罰。目前該提案仍待峇里島地方議會審議，一旦獲得通過，預計將在一年內分階段實施。當局強調，相關措施並非為了阻擋旅客，而是希望吸引更具責任感與消費能力的遊客，讓峇里島觀光能長期、穩定且永續發展。