一個四海幫攜手與竹聯幫組成的詐騙集團，將被害人現金詐乾之後，再慫恿被害人將名下房產理抵押貸款，將被害人吃乾抹淨。刑事警察局中部打擊犯罪中心深入追查發現幕後有柬埔寨詐騙機房、汽車融資公司及地政士等人配合。經清查被害民眾共計47名，財損金額高達新臺幣2億餘元。刑事警察局中部打擊犯罪中心於113年11月間，經臺灣嘉義地方檢察署和股陳昱奉檢察官指揮，偵辦陳姓民眾遭假檢警話術誘騙，進而辦理房產抵押貸款詐欺案。深入追查發現幕後有不法詐欺集團操控，即組成專案小組擴大偵辦。經清查被害民眾共計47名。調查發現，四海幫吳姓副堂主夥同竹聯幫楊姓幹部勾結設於柬埔寨之境外詐騙機房，並於幕後指揮操控汽車融資貸款公司。境外機房先以假檢警或假投資手法詐騙被害人，待被害人資金用罄不足時，再誘騙向該車行申辦貸款。該車行表面上經營二手車買賣，實際暗中從事融資及不動產抵押貸款，並創設「貸款通」、「鈔急貸」、「快速貸」及「GO好貸」等LINE帳號，誆稱「快速申貸 快速撥款 警示戶 呆帳皆可處理」、「沒有辦不下來的貸款」等口號作為宣傳招攬民眾，車行再仲介被害人向特定配合民間金主及地政士辦理不動產抵押貸款，藉機從中收取10-15%高額服務費、代書費及利息等不法利益，甚至陪同被害人前往地政事務所，假冒債權人完成對保程序，以應付職員關懷提問及警方盤查，事後被害人再將貸款金額交付詐欺集團車手。案經專案小組長期蒐證、抽絲剝繭，自114年4月至8月期間發動三波查緝行動，共查獲吳姓主嫌、楊姓犯嫌及車行成員、掮客、金主、地政士、收水車手等34人到案。為保障被害民眾房產權益，另即時向臺灣嘉義地方法院聲請裁准扣押某知名汽車金融帳戶696萬元、被害人設定抵押不動產4間及土地7筆(價值約5,000萬)。全案詢後依刑法詐欺、重利、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例及組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣嘉義地方檢察署偵辦。