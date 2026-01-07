我是廣告 請繼續往下閱讀

▲簡沛恩活了50年才知道自己原名不姓簡，而是姓蔡。（圖／翻攝自簡沛恩臉書）

50歲才知道「我不姓簡」 方馨一句話揭開身世謎團

被領養的真相 蔡家血脈被封印半世紀

女星簡沛恩在2025年最後一天，於跨年夜在社群平台曬出一張童年與父親的珍貴合照，低調卻深刻地送別生父最後一程，照片一曝光立刻引發粉絲鼻酸與關注，不少人以為這只是一則單純的告別貼文，卻沒想到，這段離別背後竟藏著一個連她自己都毫不知情、足足被封印了50年的身世祕密，她透露自己活了50歲才知道自己「不姓簡」，而且還是方馨告訴她的，讓她十分震驚。2026年1月4日簡沛恩首度親口揭露，她在50歲這一年，才驚覺自己其實「不姓簡」，真正的家族血脈來自「蔡家」，她坦言這個事實的衝擊，甚至比戲劇情節還要荒謬又真實，讓她忍不住自嘲：「演了一輩子的八點檔，沒想到自己的人生就是一部現成劇本。」這場身世大反轉，起源於2024年4月的一個深夜，當時人在東京的簡沛恩，突然收到好友方馨傳來訊息，表示自己意外遇見她的親戚，對方直言她其實本姓蔡。簡沛恩第一時間完全無法接受，甚至懷疑是詐騙，立刻致電父親求證，沒想到電話那頭先是一陣沉默，接著父親反問的一句：「妳怎麼知道的？」瞬間擊碎她對身世的所有既定認知。真相逐漸拼湊後才得知，在那個重男輕女、非要傳宗接代的年代，簡沛恩的祖父母因膝下無子，領養了當時還在襁褓中的父親，父親原本是蔡家的第5個男孩，卻在滿月後便離開原生家庭改姓「簡」，成為簡家唯一的繼承人，自此蔡家與簡家幾乎斷絕往來，這段血緣關係也就此被深埋，連簡沛恩本人都毫不知情，直到半世紀後才被意外揭開。最讓簡沛恩感到欣慰的，是在父親生命的最後階段，這段斷裂多年的血脈終於重新接上，在父親病重期間，失聯30年的姑姑南下探視，告別式當天姑姑與表姊更全程陪伴、協助處理後事，讓父親得以在家族重新團圓的狀態下走完人生最後一程。經歷喪父與身世震撼的雙重衝擊，簡沛恩也感性表示，2026年開始要更誠實面對情緒，「難過就好好哭，開心就大聲笑」，珍惜每一個當下。