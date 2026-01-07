中信兄弟啦啦隊短今近日在IG限動上透露自己罹患「慢性眼瞼發炎」，導致右眼中間睫毛大量脫落。中國醫藥大學附設醫院眼科醫師李宥伶接受《NOWNEWS》採訪時表示，慢性眼瞼發炎最常見原因包括瞼板腺油脂阻塞、清潔不當、蠕形蟎蟲感染，其中，卸妝不完全、頻繁接睫毛、燙睫毛、膚質油性及熬夜飲食刺激，都是高風險行為，醫師建議，若出現眼皮紅癢、分泌物增加、局部大量掉睫毛，應儘早就醫檢查。
常見慢性眼瞼發炎成因：瞼板腺阻塞
不少女性為了美觀選擇接睫毛、燙睫毛，卻可能因此埋下慢性眼瞼發炎的隱憂。眼科李宥伶醫師指出，慢性眼瞼發炎其實是一個廣義名稱，並非單一疾病，就像結膜炎一樣，發炎位置相同，但成因多元。最常見的原因是瞼板腺阻塞。瞼板腺位於眼瞼內，是負責分泌油脂的重要腺體，若長期被油脂堵塞，不僅腺體本身會發炎，連帶影響周邊毛囊，使睫毛變得脆弱、容易脫落。若是局部發炎，則常見與葡萄球菌或蠕形蟎蟲感染有關。
清潔不當、油質皮膚、頻繁接睫毛容易造成發炎
李宥伶醫師表示慢性眼瞼發炎門診上不乏見到年輕女孩來求診，造成的主要卸妝不乾淨是最大地雷之一，尤其眼妝殘留最容易堆積油脂；再來是膚質偏油、清潔不徹底，以及頻繁接睫毛或燙睫毛。由於接睫毛需從睫毛根部上膠，不僅過程刺激眼皮，也讓後續清潔變得困難，長期下來更容易造成發炎。
起床時眼皮黏膩、搔癢、紅腫、有異物感都是前兆
但慢性眼瞼發炎並非毫無前兆，醫師指出，若早上起床時感到眼皮黏膩、搔癢、紅腫，伴隨異物感，或睫毛變得容易斷裂、脫落，都是警訊。一般而言，每天掉三到五根睫毛屬正常，但若單側一天掉超過五根，且集中在某一區域，就代表毛囊可能已受損，應儘快就醫。李宥伶醫師提醒，日常保養則建議溫敷眼瞼、補充魚油，幫助油脂分泌更順暢，同時確實卸妝、保持眼皮清潔，才能避免反覆發作。
資料來源：短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG、中國醫藥大學附設醫院眼科醫師李宥伶
我是廣告 請繼續往下閱讀
不少女性為了美觀選擇接睫毛、燙睫毛，卻可能因此埋下慢性眼瞼發炎的隱憂。眼科李宥伶醫師指出，慢性眼瞼發炎其實是一個廣義名稱，並非單一疾病，就像結膜炎一樣，發炎位置相同，但成因多元。最常見的原因是瞼板腺阻塞。瞼板腺位於眼瞼內，是負責分泌油脂的重要腺體，若長期被油脂堵塞，不僅腺體本身會發炎，連帶影響周邊毛囊，使睫毛變得脆弱、容易脫落。若是局部發炎，則常見與葡萄球菌或蠕形蟎蟲感染有關。
清潔不當、油質皮膚、頻繁接睫毛容易造成發炎
李宥伶醫師表示慢性眼瞼發炎門診上不乏見到年輕女孩來求診，造成的主要卸妝不乾淨是最大地雷之一，尤其眼妝殘留最容易堆積油脂；再來是膚質偏油、清潔不徹底，以及頻繁接睫毛或燙睫毛。由於接睫毛需從睫毛根部上膠，不僅過程刺激眼皮，也讓後續清潔變得困難，長期下來更容易造成發炎。
但慢性眼瞼發炎並非毫無前兆，醫師指出，若早上起床時感到眼皮黏膩、搔癢、紅腫，伴隨異物感，或睫毛變得容易斷裂、脫落，都是警訊。一般而言，每天掉三到五根睫毛屬正常，但若單側一天掉超過五根，且集中在某一區域，就代表毛囊可能已受損，應儘快就醫。李宥伶醫師提醒，日常保養則建議溫敷眼瞼、補充魚油，幫助油脂分泌更順暢，同時確實卸妝、保持眼皮清潔，才能避免反覆發作。
資料來源：短今s ᴀ ᴍ ᴍ ɪ ᴇ IG、中國醫藥大學附設醫院眼科醫師李宥伶