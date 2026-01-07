我是廣告 請繼續往下閱讀

▲高雄陳姓女子透過網路交友，認識一名自稱是香港影星「周星馳」的網友，還險些遭對方騙走15萬。（圖／民眾提供）

高雄一名曾擔任音樂老師的45歲單身洪姓女子，透過網路交友認識一名自稱是香港影星「周星馳」的網友，洪女還以為這名「周星馳」就是本人無誤，甚至在生日將至時，對方還宣稱要跨海送出價值百萬元的珠寶、鑽戒，然而「周星馳」隨後以禮物卡在海關為由，要求她先行匯款15萬多元補繳關稅，所幸洪女前往銀行匯款時，行員與高雄警方警覺有異並聯手阻攔，才讓她從假名人的粉紅泡泡中清醒，成功保住辛苦存下的積蓄。據了解，1月6日下午2點半，一名45歲洪姓女子，來到台灣銀行小港分行，稱要匯款港幣3萬8700元（約台幣15萬4800元），銀行行員驚覺有異擔心他誤入詐騙陷阱，立即向高雄小港分局漢民派出所通報。警方到場後得知，原來這名洪姓女子，在網路上認識一名假香港藝人「周星馳」，甚至向警方強調自己曾與對方見面，隨著洪女的生日即將到來，假「周星馳」聲稱要大方贈送價值高達數百萬台幣的珠寶與鑽戒，作為生日賀禮，隨後卻以包裹卡在海關為由，要求洪女必先匯款繳納關稅，才能順利領取禮物。警方在深入了解後，一眼看穿這是典型的假名人交友詐騙陷阱，並及時攔阻，才讓洪女瞬間清醒，打消匯款念頭，成功保住辛苦存下的積蓄。小港警分局提醒，名人不會私下要求匯款，禮物先收費就是詐騙，如有其他疑慮亦可撥打反詐騙專線165或至附近派出所詢問，避免掉入詐團陷阱造成財產損失。