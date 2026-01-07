我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗因為經濟惡化、民怨沸騰，國內掀起大規模示威潮，民眾抗議行動已釀35人死亡，包含2名安全部隊成員，並有1200多人被捕。BBC指出，這場抗議行動已成為伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的神權統治政權自2022年以來最大的挑戰，但這足夠讓哈米尼政權垮台嗎？美國學者給出分析。根據 BBC Verify 與 BBC 波斯語頻道指出，伊朗 31 個省份中已有至少 17 個省爆發抗議活動，實際數字幾乎肯定遠高於此。另有報告指出，其他 11 個省份也出現了抗議。總部位於美國的「人權運動人士通訊社」（Human Rights Activists News Agency，HRANA）則指出，這波示威潮已擴及伊朗31個省中的27省250多個地點，且沒有停止跡象。這波抗議浪潮自 12 月 28 日起在伊朗全境迅速蔓延，起因之一是伊朗貨幣里亞爾兌美元及其他主要外幣再次大幅貶值，首都德黑蘭民眾爆發怒火。全伊朗超過 50 個城鎮出現了反政府示威和集會，其中包含幾個先前被認為對國家高度忠誠的地區。這場抗議活動規模是自2022 年「女性、生命、自由」運動已來，伊朗政府面對最嚴峻的挑戰，BBC指出，由許多影片顯示出，位於伊朗中部的庫姆（Qom）和東北部的馬什哈德（Mashhad）也出現了抗議，這兩座城市傳統上一直是對伊朗政府極度忠誠支持者的所在地。喬治華盛頓大學中東研究項目主任阿佐迪（Sina Azodi）教授表示，這些城市的動亂非常能說明問題，證明政府的支持基礎也正深受經濟困頓打擊。報導提到，伊朗政府傳統上慣用暴力平息動亂，根據人權組織數據，在 2022 年由阿米尼（Mahsa Amini）之死引發的抗議中，有超過 550 人被安全部隊殺害。雖然警方和安全部隊最初的反應似乎較為克制，但經過核實的影片顯示，自週六以來，警員加強了武力使用。會有如此轉變，是因最高領袖哈米尼當天對抗議活動首次發表公開回應，喊話「暴徒必須被繩之以法」。隨後，伊朗政府官員和伊斯蘭革命衛隊接連向示威者發出警告，強調不會再容忍街頭集會。威廉瑪麗學院國際關係助理教授賈法里（Peyman Jafari）指出，「升級鎮壓可能會加深民眾對政治體制的怨恨，同時可能導致警察和安全部隊產生疲勞與士氣低落。在某些時刻，他們可能會停止執行命令。」這場示威最初是針對政府管理經濟不善、國際制裁壓力以及官員貪腐所提出的抗議。但近日，示威已轉向反對國家的基調，多地示威者高喊反對哈米尼，抗議者喊出「打倒獨裁者」；甚至出現支持流亡王儲巴勒維（Reza Pahlavi）的口號。焚燒了哈米尼與 1979 年革命領袖何梅尼的雕像。華盛頓研究所高級研究員達格雷斯（Holly Dagres）認為，伊朗政府從 2022 年的抗議中學到的教訓甚少。她表示，「雖然導火線不同，但問題本質是一樣的，系統性的管理不當、貪腐與鎮壓。無數的反政權口號清楚表明，許多伊朗人正在呼籲推翻伊斯蘭共和國。」儘管示威規模廣泛，但多數受訪專家認為，目前這尚未對伊朗政府構成「生存威脅」。阿佐迪指出，「安全部隊目前仍然表示忠誠，沒有出現倒戈現象，執法力量仍在執行命令。」