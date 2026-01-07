2026 丙午火馬年即將到來，由於流年「雙火相逢」氣勢強勁，這將是一個充滿爆發力與創新變革的年份！彰化知名宮廟「埔鹽紫竹觀音宮」近日發布最新 12 生肖運勢預測，引發廣大信眾關注。紫竹觀音特別點名屬羊、屬豬、屬蛇、屬龍等 4 大生肖，明年財富能量最為強大，不僅正財穩健，更有偏財噴發的機會，堪稱火馬年的「財富勝利組」。
📍重點摘要
⦁ 財運最強 4 生肖： 羊、豬、蛇、龍 運勢爆棚，羊得太歲扶持、豬偏財手氣最旺。
⦁ 火馬年趨勢： 丙午年節奏快、爆發力強，適合開拓新領域與技術增值。
⦁ 避險叮嚀： 全民應克制急躁，鼠、馬兩生肖宜穩中求變，切忌冒進投資。
這 4 生肖財庫大開！紫竹觀音點名：富貴近在眼前
根據「埔鹽紫竹觀音宮」開示，2026 年財運最旺的生肖，首推屬羊的朋友，因「午未相合」得太歲扶持，整體運勢順遂，是長線布局、掌握良機的最佳時刻。屬豬者則有「偏財強運」，尤其在投資理財上有意外收穫的空間。至於屬蛇與屬龍的人，分別憑藉專業能力展現與穩定蓄勢的格局，在職場中脫穎而出，獎金與副業收入相當可觀。
【12生肖 2026 財運、事業運勢懶人包】
資料來源：埔鹽紫竹觀音宮
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
【12生肖 2026 財運、事業運勢懶人包】
|生肖
|財運評語
|運勢關鍵字
|羊 (未)
|財運亨通，合太歲大發
|合和美滿，掌握良機
|豬 (亥)
|偏財運強，投資有意外財
|暗潮湧動，以守為進
|蛇 (巳)
|正財穩定，偏財有突破
|借勢而上，展現才華
|龍 (辰)
|副業小成，財源滾滾來
|機遇暗藏，蓄勢待發
|牛 (丑)
|穩定成長，易於累積儲蓄
|貴人相助，順勢而為
|虎 (寅)
|開拓有成，但需防衝動消費
|積極開拓，勞有所得
|狗 (戌)
|合作求財，受惠於朋友圈
|厚積薄發，人際和諧
|猴 (申)
|以智取財，秋季有意外收益
|以智取勝，化解壓力
|鼠 (子)
|先抑後揚，正財穩、偏財忌
|穩中求變，化解衝克
|馬 (午)
|先耗後得，下半年漸入佳境
|本命之年，沉著應變
|雞 (酉)
|平穩守成，適合慢工出細活
|專注當下，提升自我
|兔 (卯)
|一般，不宜借貸或為人擔保
|穩中求變，化解衝克
火馬年求財提醒：克制火氣、廣結善緣紫竹觀音宮特別叮嚀，2026 年火氣主事，萬物顯明，雖然運勢整體向好，但也要注意克制火氣過旺帶來的「急躁與衝動」。尤其是處於「衝太歲」的屬鼠朋友與「值太歲」的屬馬朋友，凡事需冷靜應對，不宜進行高風險決策。宮廟指出，無論運勢如何，積極行動、廣結善緣並修德積善，才是確保財富綿延、歲月安穩的不二法門。
