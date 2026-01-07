2026年7-11春節福袋於今（7）日正式開賣，多達130款福袋吸引全台瘋搶，但熱門款式早被搶購一空，許多人跑了多間門市都買不到。對此，就有內行人公開超賺買法，建議可以透過統一集團外送平台「foodomo」下訂，不僅能線上訂購福袋，還能直接或外送到府，新會員甚至還可以折抵100元，不少人實測成功，稱讚十分方便又好用。
7-11福袋超賺買法公開！不跑門市也能搶到、內行實測認證
7-11春節福袋開賣，網路相關話題不斷，就有網友在Threads不藏私提供7-11福袋聰明買法，表示使用統一集團外送平台「foodomo」買7-11福袋超方便，不僅不用一家家詢問有沒有貨，還可以直接線上看查詢各分店庫存，甚至還有外送到府選項，手機一點就能直接下單。
在網路上也有不少用戶回報購買成功，「我是按自取都有中」、「一直想買暖風扇，立馬用foodomo查哪家還有就買到了」、「我也是找了好幾家7-11找不到，今天懶得找用foodomo成功買到」、「早上用foodomo找，連續被7間門市取消訂單，幸好我沒放棄希望，最後竟然老天爺保佑讓我買到了」。
foodomo買7-11福袋太划算！送9折券、新用戶再折抵100元
據了解，foodomo是統一集團美食生鮮外送平台，可使用OPEN POINT點數折抵與累積回饋，最大特色在於整合統一集團旗下所有資源，所以這次7-11春節福袋商品，也能在foodomo上輕鬆找到，499元至1999元福袋都能在上面訂購。
不僅如此，foodomo還推出限定優惠，只要是2026年1月1日至12月31日間新註冊會員，皆享新客限定優惠，只要輸入優惠碼「有點好上手」，單筆滿新台幣200元，即可現折100元。若購買任一開運福袋、歡樂包，還會再送9折優惠券，滿新台幣299元即可使用，最高可折抵50元。
foodomo福袋怎麼訂購？使用方式、步驟一次看
至於foodomo究竟如何使用呢？民眾只要下載「foodomo」手機APP註冊會員即可，接著進入APP首頁點擊右上方「7-ELEVEN」按鈕，立馬會進入7-11線上訂購頁面。緊接著再點擊左上方「≡」，就會跳出商品選單，點選「開運福袋」或「歡樂包」，即可查看可訂購的7-11馬年福袋。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際查詢，上各價位福袋幾乎都可有在名單內，就連最夯的「55L滑輪拖車購物袋+立體造型冰霸杯」也可訂購。不過最厲害的是，foodomo訂購後可以選擇「外送」或「門市自取」兩種方式，等於免出門在家就買到福袋。
不過仍有不少用戶回報，下訂後原以為購買成功，卻被店家取消訂單，猜測有可能是APP未即時更新完成，看中的福袋早已被前一組客人買走，建議用戶下單後可以再致電詢問門市，也提供民眾新方式購買福袋，不用一家家奔波辛苦搶貨。
超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高
據了解，7-11春節福袋部分於7日正式開賣，多達130款福袋、歡樂包款式，集結10大熱門IP，包括短尾矮袋鼠、奇奇蒂蒂、米奇、Hello Kitty、史努比、哆啦A夢等，價格自499元至1999元不等，還能加碼抽3台特斯拉百萬豪車、精品包、2026國際棒球賽事東京賽事門票等。
全家福袋共推出41款，主打「開袋秒回本、福運抽獎券、股票禮品卡、隨機加碼好禮」4好禮，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮；萊爾富福袋也大升級，內袋變成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元，CP值十分高，還可抽中台積電、輝達等知名企業股票、iPhone17、Nintendo Switch 2 等大獎，民眾千萬別錯過！
📍7-11馬年福袋獎項一次看
৹ 福袋頭獎：特斯拉Tesla MODEL Y （3名）
৹ 福袋貳獎：精品MINI KELLY包（1名）
৹ 福袋參獎：甜蜜約定5兩金條（2名）
৹ 福袋特別獎：2026國際棒球賽事東京賽事門票住房組（4名）
৹ 哆啦A夢款驚喜包獎項：哆啦A夢黃金墜飾（10名）
৹ 蠟筆小新款驚喜包獎項：2萬點OPENPOINT點數（10名）
📍全家馬年福袋獎項一次看
৹ 頭獎：BMW iX1 eDrive xLine（3名）
৹ 貳獎：iPhone 17 Pro 256GB（30名）
৹ 參獎：嚦咕麻將紀念金幣（8名）
৹ 肆獎：全盈+Pay儲值金5000元（20名）
৹ 伍獎：全家專屬禮物（40034名）
৹ 異業優惠
📍萊爾富馬年福袋獎項一次看
৹ 超級大獎：輝達股票500股（2名）/抽獎日期2026/2/25
৹ 頭獎：台積電股票一張（5名）/抽獎日期2026/1/14、1/21、1/28、2/4、2/11
৹ 壹獎：iPhone 17（3名）
৹ 貳獎：SWITCH 2遊戲主機（1名）
৹ 參獎：越捷航空台灣越南雙人來回機票（3名）
৹ 肆獎：LG PuriCare超淨化大白空氣清淨機（3名）
৹ 伍獎：LG 12L除濕機（10名）
৹ 陸獎：DORIS行李箱組29+20吋（10名）
৹ 柒獎：禾聯14吋智能變頻DC風扇（20名）
৹ 其餘獎項：萊爾富店內熱銷食品
資料來源：全家、萊爾富、7-11
