7-11福袋超賺買法公開！不跑門市也能搶到、內行實測認證

使用統一集團外送平台「foodomo」買7-11福袋超方便，不僅不用一家家詢問有沒有貨，還可以直接線上看查詢各分店庫存，甚至還有外送到府選項

（圖／記者黃韻文攝）

foodomo買7-11福袋太划算！送9折券、新用戶再折抵100元

foodomo還推出限定優惠，只要是2026年1月1日至12月31日間新註冊會員，皆享新客限定優惠，只要輸入優惠碼「有點好上手」，單筆滿新台幣200元，即可現折100元。

（圖／記者陳雅雲攝）

foodomo福袋怎麼訂購？使用方式、步驟一次看

緊接著再點擊左上方「≡」，就會跳出商品選單，點選「開運福袋」或「歡樂包」

不過最厲害的是，foodomo訂購後可以選擇「外送」或「門市自取」兩種方式，等於免出門在家就買到福袋。

（圖／記者陳雅雲攝）

超商福袋大戰開打！7-11集結10大IP、全家抽豪車、萊爾富CP值高

▲全家總計多達41款福袋，第一波自25日聖誕節開賣，最大獎還可豪抽3台價值199萬元BMW iX1純電運動休旅，還有iPhone 17 Pro、黃金等好禮。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萊爾富首賣2026年春節福袋，外型時尚又文青，內袋還升級成可重複使用的保冷提袋，禮品總價超過200元。（圖／萊爾富提供）

📍7-11馬年福袋獎項一次看

（圖／7-11官網）

📍全家馬年福袋獎項一次看

（圖／全家官網）

📍萊爾富馬年福袋獎項一次看