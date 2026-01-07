我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安成宰是韓國第一位獲得米其林三星評價的主廚。（圖／Netflix Korea YouTube）

評選寬鬆質疑 從專業延燒到身分

▲在白種元（左）與安成宰（右）搭檔的《黑白大廚》獲得前所未有的成功之際，卻遭外界不實抹黑。（圖／netflixkr IG）

謠言大量擴散 危險性引發關注

韓國綜藝《黑白大廚：料理階級大戰2》近期話題熱度居高不下，節目以殘酷分級賽制與主廚實力對決掀起討論，被視為今年最具代表性的料理實境秀，然而隨著節目聲量攀上高峰，身為節目靈魂人物之一的評審安成宰，遭網友指控是「中國共產黨員」所以偏好中餐料理，對此節目組態度強硬，表示將針對不實言論做提告。部分韓國網友質疑，安成宰在評選過程中，對涉及中餐或華人背景的料理師「特別寬鬆」，認為標準前後不一，原本只是對評審尺度的討論，卻很快在社群平台被放大、扭曲，開始出現針對其出身背景的揣測，將料理評價與族群身分強行綁在一起，引發不少理性觀眾反感。爭議真正失控，發生在韓國大型網路論壇DC Inside的「黑白料理師Gallery」，有網友從安成宰的說話語調、發音方式，甚至名字使用的漢字，硬是推論他是「華僑出身」，接著更進一步延伸出荒謬指控，聲稱他是「中國共產黨成員」。最誇張的是，還有人將他經營的高級餐廳MOSU，牽強附會成「向毛澤東致敬」的政治暗號，完全缺乏任何可信來源。事實上，早在第一季時，節目組就公開安成宰是美籍韓裔1.5代，1994年時跟著父母移民到美國聖地牙哥。安成宰美國高中畢業後甚至加入美國陸軍，並被派駐到伊拉克負責超高風險的爆裂物排除任務，退伍後本想擔任保時捷技師，卻無意間接觸到藍帶學院因而走上廚師之路。儘管相關說法沒有官方證據，也未獲任何媒體或機構證實，卻在部分社群平台被大量轉傳，甚至出現斷章取義的截圖與2次創作，讓安成宰被迫捲入帶有仇恨與政治色彩的輿論漩渦，多名網友直言，這類指控已經不是單純節目討論，而是赤裸裸的人身抹黑，若持續擴散，恐怕對當事人安全與名譽都構成實質風險。耐人尋味的是，這波謠言發酵的時間點，正好落在節目進入關鍵賽段、話題度最高之際，對此，節目製作公司罕見採取強硬態度，已著手蒐集不實指控與惡意留言證據，並研議法律行動，同時呼籲觀眾回到節目初衷，關注站在舞台上的主廚們如何用料理投注人生與技藝。