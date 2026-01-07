我是廣告 請繼續往下閱讀

看到1999元這台冷暖四用霧化扇直接扛回家，剛好這幾天超冷可以用，放在房間裡面使用剛剛好

▲網友分享買到7-11今年新春福袋1999元款式「冷暖四用霧化扇（圖最右邊）」非常超值，剛好最近天氣變冷可以使用。（圖／記者吳翊緁攝）

7-11福袋賣對時機了！「冷暖霧化扇」1999元賣到缺貨、買到回本

網友討論的這款是最高價位1999元的「冷暖四用霧化扇」，7-11這次是跟日本家電名品牌Bmxmao合作，而且還有IP聯名，質感非常之好！

▲7-11這次1999元高規格的福袋，其中一款是跟日本家電品牌Bmxmao合作的冷暖四用霧化扇，非常的搶手。（圖/7-11官網）

光看7-11福袋這個外表就知道絕對不可能1999元買到，買到根本就是已經回本賺到

今天中午跑了4間信義區7-11門市，店員都表示已經完售

▲不少網友幸運買到1999元極少現貨的霧化扇福袋，《NOWNEWS》記者在市區探訪4間門市都沒買到，熱銷程度非常高。（圖/Threads）

7-11福袋今年大獎特斯拉懂抽！獎項、名額、抽獎日期一次看

因為這台車是下半年最熱銷的進口休旅車，有錢人的新寵，而且一共會抽出3位幸運兒，中獎率為3/321800

▲7-11今年春節福袋推出超過百款，任君挑選，大獎抽特斯拉Model Y三台，幸運兒可能就是你！（圖／記者吳翊緁攝）

🟡7-11馬年新春福袋資訊

📍大獎抽獎日：4月15日公告於7-11官網