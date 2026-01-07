萬眾矚目7-11福袋終於在今（7）日正式開賣，今年超誇張推出高達破百款的福袋任君挑選，然而才剛開賣，就正好遇到強烈冷氣團來襲，一款售價1999元的「冷暖四用霧化扇」直接被買爆，不少人大讚：「直接拆開就用！CP值超級高」、「日本Bmxmao的霧化扇超級好用的啦！寒流來開下去沒問題。」《NOWNEWS》記者跑了四間門市都已經買不到，熱銷程度超高。
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這次7-11福袋就不再買行李箱了，拖車家裡也已經有買，看到1999元這台冷暖四用霧化扇直接扛回家，剛好這幾天超冷可以用，放在房間裡面使用剛剛好，根本就是寒流剋星啦！夏天也可以變成電風扇吹，這台買到真的划算」。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「想買+1，但根本已經賣到缺貨了」、「當初就是瞄準這台啊！我跑6間買不到」、「日本Bmxmao的霧化扇.....1999元根本超便宜」、「我幸運買到門市最後一台！真的很不錯用，夏天也可以當電扇超賺」、「那時沒認真看，竟然是跟日本Bmxmao合作的，好像已經買不到」、「跑了11間門市都說缺貨了，早知道先在群組預訂」。
7-11福袋賣對時機了！「冷暖霧化扇」1999元賣到缺貨、買到回本
7-11福袋今年推出百款福袋，價位從499元到1999元都有，網友討論的這款是最高價位1999元的「冷暖四用霧化扇」，7-11這次是跟日本家電名品牌Bmxmao合作，而且還有IP聯名，質感非常之好！加上剛好台灣正被強烈冷氣團壓境，買來的冷暖扇可以直接轉成暖器使用，實在是太方便！
記者實際查詢日本Bmxmao官網，發現他們的高檔無葉風扇就要價8880元，一般的智能DC循環散就要價2880元起，光看7-11福袋這個外表就知道絕對不可能1999元買到，買到根本就是已經回本賺到。《NOWNEWS》記者也非常想要這個福袋，今天中午跑了4間信義區7-11門市，店員都表示已經完售，熱門程度真的非常高，相當可惜飲恨。
7-11福袋今年大獎特斯拉懂抽！獎項、名額、抽獎日期一次看
今年7-11福袋萬眾矚目的頭獎是抽特斯拉電動汽車Model Y，記者只能說7-11懂抽，因為這台車是下半年最熱銷的進口休旅車，有錢人的新寵，而且一共會抽出3位幸運兒，中獎率為3/321800，官方都有直接公佈數據，其實以福袋大獎來說機率已經算是偏高囉！以下是2026年7-11新春福袋獎項、名額、抽獎日期資訊，想試手氣的民眾也不要錯過啦！
🟡7-11馬年新春福袋資訊
📍登錄序號截止日：3月19日晚上23時59分59秒
📍大獎抽獎日：4月15日公告於7-11官網
📍福袋頭獎：汽車Tesla MODEL Y （3名）
📍福袋貳獎：精品KELLY包（1名）
📍福袋參獎：甜蜜約定5兩黃金（2名）
資料來源：日本Bmxmao家電台灣官網、7-11官網
