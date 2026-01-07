我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人(Los Angeles Lakers)二年級射手柯奈特(Dalton Knecht)的NBA生涯再度面臨動盪。這位24歲的潛力股上季曾經歷被交易到黃蜂又被取消的波折，本季表現卻不如預期，讓他再次捲入交易傳聞的暴風圈。根據美媒最新爆料，湖人為了拯救慘澹的板凳火力，已悄悄與沙加緬度國王接洽，目標鎖定對方的防守悍將艾利斯(Keon Ellis)。《Forbes》記者席德瑞(Evan Sidery)披露，湖人球團已向國王探詢交易艾利斯的可能性。艾利斯雖然是2022年的落選秀，但他從G League一路拚上來，如今已成為一名優質的「3D」後衛(三分+防守)。本季他在34場比賽中場均貢獻5.7分、1.4籃板，三分命中率達35.9%，正是湖人急需的拼圖。不過，國王的要價不低，據傳他們索取至少一枚首輪選秀籤。這對湖人來說是個難題，因為他們目前唯一能動用的首輪籤只剩下2031年。報導指出，湖人對於將柯奈特放入交易包裹持開放態度，希望能促成這筆交易。從薪資結構來看，這筆交易在財務上完全可行。湖人目前薪資空間為負5620萬美元，且距離第一層硬上限僅剩112萬美元，無法單純吸收合約。但艾利斯下個賽季(2025-26)年薪約230萬美元，而柯奈特則為400萬美元。若兩人互換，湖人送出的薪資大於收進的薪資，完全符合NBA薪資規範，還能稍稍緩解豪華稅壓力。相較於艾利斯的穩定貢獻，柯奈特本季出賽28場，場均僅繳出5.4分、1.8籃板，雖然命中率有45.6%，但在場上的存在感與防守貢獻度明顯不足，這也讓湖人動了交易念頭。面對子弟兵可能被賣，湖人總教練瑞迪克(JJ Redick)在對戰曼菲斯灰熊前夕，給了柯奈特一個明確的訊息。由於湖人目前的板凳得分能力排名全聯盟倒數第一，他不得不重新啟用近期跌出輪替的柯奈特，但他也下了最後通牒。「努力打球，」Redick強調這是柯奈特本季最重要的課題，「他不會因為投進或投丟幾球而被評價，能不能投進雖然有幫助，但重點是態度。」2月5日交易截止日逼近，Knecht正面臨生涯的十字路口。這筆潛在的交易不僅攸關湖人的補強方向，也將決定這位二年級射手能否繼續留在好萊塢。