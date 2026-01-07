我是廣告 請繼續往下閱讀

1月3日美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，捕獲總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人，造成委內瑞拉國內陷入無政府狀態，能否參與3月開打的經典賽也成未知數，今（7）日根據美國媒體「The Athletic」報導，委內瑞拉預計仍將參加3月開幕的世界棒球經典賽，而主辦方大聯盟官方拒談此事，也建議各球團避免公開討論此次國際事端。1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，捕獲委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）與其夫人，此次軍事行動已導致至少40人喪生，作為棒球強權的委內瑞拉，參戰3月經典賽也恐生變數，總教練羅培茲（Omar Lopez）甚至也對外發聲：「我們不是壞人，只是想打棒球。」然而，由於美國拘留委內瑞拉總統馬杜洛，該國持續的政治動盪，令未來充滿不確定性。美國職棒大聯盟聲明不會對此事回應，也建議各隊避免公開討論。美國電視台ESPN報導則稱，此次動亂造成委內瑞拉職業運動員外出參賽、訓練行程都受到影響，其中當然包括3月即將開打的經典賽，主因在於美國襲擊委內瑞拉首都加拉加斯，導致不少航班取消。且目前委內瑞拉冬季聯賽正處於季後賽階段，襲擊發生後一度停賽，計劃於7日恢復，去年12月，決定中南美洲各國冠軍的加勒比海系列賽，原本計畫在委內瑞拉首都加拉加斯舉辦，去年12月也先行移至墨西哥瓜達拉哈拉舉行。委內瑞拉本屆經典賽被分在D組，將與多明尼加、荷蘭、以色列與尼加拉瓜，爭取2席八強門票，陣容中包含多位大聯盟球星，如阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）、皇家鐵捕培瑞茲（Salvador Perez）與太空人奧圖維（Jose Altuve）等人