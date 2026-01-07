秋冬草莓季來了！7-11雪淋霜霜淇淋自即日起攜手人氣甜點品牌「亞尼克菓子工房」，推出夢幻「甘王草莓卡士達霜淇淋」新口味，並且只要加10元，還可以升級成「泡芙款霜淇淋」。同步登場的還有，思樂冰「草莓乳酸風味」，即起至2月17日前，每週五六日也別錯過思樂冰全品項第二杯半價優惠。
7-11推「甘王草莓卡士達」霜淇淋！+10元升級泡芙款
7-11表示，草莓霜淇淋是每年消費者高度搜尋、期待回歸的人氣口味之一。2026年雪淋霜再度升級，攜手知名甜點品牌「亞尼克菓子工房」，推出全新「甘王草莓卡士達霜淇淋」。
7-11霜淇淋以有「日本草莓之王」之稱的「甘王草莓」入料，拌入香濃滑順的卡士達，果香濃郁、口感層次更加明顯。且只要加價10元即可升級「泡芙款霜淇淋」。
思樂冰也有「草莓乳酸」新口味！酷聖霜「吉那圈」風味登場
7-11酷聖霜霜淇淋則是聯名台北人氣甜點品牌「CHURROS吉那圈咖啡」，於限定門市推出「吉那圈風味酷聖霜」，將經典吉拿棒的靈魂幻化為綿密冰涼霜淇淋，奶香與肉桂香巧妙融合，再搭配限量香酥「吉拿棒餅乾」，罪惡但療癒的口感肉桂控千萬別錯過。思樂冰同步推出「草莓乳酸風味」，濃郁酸甜草莓風味搭配柔和乳酸香氣，果香氣泡感也是期間限定。
且自自1月7日起至2月3日，每週五六日雪淋霜、酷聖霜霜淇淋憑icash2.0、icashPay享任選第二件半價。1月7日至2月17日，每週五六日思樂冰全品項第二杯半價；購買可口可樂思樂冰任2杯，登錄發票更可抽「可口可樂」復古潮攝影機等多項好禮。
全家推「草莓優格」霜淇淋！第二件只要10元
全家1月霜淇淋新口味則是推出「草莓優格」，以酸甜草莓果香搭上優格的清爽乳酸感，口味甜而不膩、冰涼滑順，尾韻還帶著淡淡草莓香氣，正是專屬於冬季的果實滋味，甜筒則搭配專屬蘋果紅waffle餅皮，淡淡粉色帶有奶香與酥脆口感，與「草莓優格霜淇淋」相互襯托，層次更加豐富。
霜淇淋紙杯以及餅乾紙套，則是與日本高人氣療癒系角色 「ASAMIMICHAN」（あさみみちゃん）合作，用粉嫩色系搭配療癒插畫和 asamimi標誌性的可愛表情，超適合搭配粉嫩的草莓霜淇淋。且即起至1月11日前，全家霜淇淋有第二件10元優惠。
資料來源：7-11、全家
