▲鄭家純、Akira去年10月在日本輕井澤補辦婚禮，當時她就表示自己備孕中。（圖／千巡影世康姐提供）

「雞排妹」鄭家純與日本籍老公Akira 2022年登記結婚，去年10月在日本輕井澤補辦婚禮，當時雞排妹就有曝光個人規劃，表示想在今年生下「馬寶寶」，孩子1歲前會留在台灣長大。想不到她順利懷孕後，今（7）日卻在臉書發文，證實自己流產的消息，讓粉絲不捨錯愕。鄭家純今日在臉書公開自己懷孕9週流產的噩耗，「昨天確認胚胎停止發育得終止妊娠，目前持續出血伴隨疼痛」，她說自己在半個月前產檢時，就發現胚囊發育晚了一週，「醫生說有兩個可能，一個是排卵期晚一週，另一個可能就是胚胎有狀況，下次產檢若沒有照到心跳就是確定停止發育，需安排終止妊娠。」結果她從昨天傍晚就開始少量出血，過2小時後出血量變多且腹痛，立刻就被送去急診。鄭家純透露自己人在日本，「目前的處置就是回家休息吃止痛藥，等體力恢復後回台灣做後續（檢查）」。該消息曝光後，令粉絲心疼不捨，紛紛留言給她鼓勵、安慰。事實上，鄭家純去年補辦婚禮時，就有說過自己的生子計畫。據《ETtoday新聞雲》報導，鄭家純當時表示想在今年生下馬寶寶，也跟老公協商好，如果小孩出生她會先帶著孩子住在台灣，主要是因為日本的房子不大，還需要再換房，加上台灣有家人可以幫忙照顧，保母費用也比日本來得低。至於為何想生馬寶寶，鄭家純笑說因為先生也屬馬，更甜蜜表示不管生男孩還是女孩他們都喜歡，怎料如今寶寶無法順利出生，對夫妻倆來說，勢必是沉重的打擊。鄭家純今日也在貼文中直言，「若我之後無法順利懷孕生子，我也不會去海外委託代理孕母」，希望一切能順其自然，並再三重申自己反對代理孕母合法化的立場。