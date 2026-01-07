我是廣告 請繼續往下閱讀

簽約儀式不僵硬！李四川：會準備士林夜市一些好吃的小吃

輝達海外總部確定落腳北士科T17、T18，經台北市長蔣萬安今（7）日上午親口證實，已邀請黃仁勳出席北士科T17、T18簽約儀式。台北市副市長李四川下午受訪表示，將會以較有創意、科技感的方式進行簽約，也可能準備一些士林夜市好吃的小吃；另外，簽約儀式前有投資計畫書、都市計畫變更必須要辦，如果順利大概在1月底就會完成。李四川受訪時表示，輝達落腳北士科原則上在簽約之前有兩件事必須要辦理，分別是投資計畫書以及總部的都市計畫變更，在1月底前北市府應該都能審查完畢。李四川指出，有關投資計劃書，依進度大概1月中就會送進市政府，市府進行審查，絕對會在1月底前審查完畢；另一是預定再26日開針對都市計畫變更的都委會審查，因黃仁勳對現在美國總部有些看法，希望能夠再精進，黃仁勳找了台灣著名建築師姚仁喜承接建築設計，姚也到美國去看過總部，針對要修改的部分，現在已納入所有都市計劃的委員會裡去檢討。若順利，大概在1月底不管是投資計劃書或都市計劃變更都會完成。至於簽約部分，李四川說，黃仁勳大概在1月底到台灣參加輝達公司的尾牙，上個月蔣萬安就邀請黃來簽約，市府的幕僚早在前兩個禮拜就已經在做相關規畫。有消息指出，黃仁勳希望用「特別」的形式簽約，李四川回應，據市府跟輝達幕僚的協調，「原則上黃仁勳執行長是希望不要有那麼僵硬的形式」，所以市府會規畫一個比較創意，也比較有科技感的簽約儀式。李四川表示，也許會帶黃仁勳到T17、18現場去看一看，也可以邀請輝達在台北的員工也去看一看新的辦公室，如果黃仁勳願意，市府也會帶他去基地旁邊的土地公廟拜拜，同時也會準備士林夜市一些好吃的小吃招待，在那邊完成簽約儀式。