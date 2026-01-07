我是廣告 請繼續往下閱讀

▲有顧客為了閃避綿羊衝撞，甚至爬上收銀台的輸送帶躲避。（圖／YT@osthessen-news.de）

▲羊群離開超市後，卻遺留許多糞便，不少商品也因羊群碰撞而破碎。（圖／YT@osthessen-news.de）

近日在德國巴伐利亞邦布爾格辛一間超市，突然出現一群意外的訪客，多達50隻綿羊在同時間湧入超市，瞬間占領收銀台，場面一度陷入混亂，部分貨架上的商品因此被撞倒，還有男顧客為了躲避綿羊，嚇得爬到收銀台上的輸送帶躲避，超荒謬的影片隨即在網路上爆紅，吸引萬人觀看，笑喊「史上最吵的超市！」根據《Osthessen News》報導，德國巴伐利亞邦布爾格辛（Burgsinn）一間Penny超市，於5日突然出現50隻白色綿羊闖入店內，窄小的收銀台瞬間被綿羊擠滿，甚至還撞倒貨架上的物品，場面相當失控。綿羊們一瞬間擠進店內，讓超市店員與客人受到驚嚇，因綿羊們體積太龐大，有男顧客為了閃避綿羊衝撞，甚至爬上收銀台的輸送帶躲避。好在綿羊群在20分鐘後，終於被引導陸續離開，但店內殘留大量羊糞便，部分玻璃瓶等商品也都破碎，店家只好緊急封閉部分區域清理。不過一群綿羊為何會突然跑進超市呢？牧羊人同時是羊群飼主的迪特・米希勒（Dieter Michler）向當地媒體解釋，闖禍的綿羊確實由他飼養，推測在放牧過程不小心走散，但為何被超市所吸引，仍百思不得其解。事件發生後，Penny超市發言人出面表示，目前已由員工完成店面清潔，所有商品都經過檢查，確認安全無虞。至於是否會對飼主求償？超市方面則表示不會追究。這段神奇經歷在網路上爆紅，影片吸引超過5萬人觀看，網友們紛紛留言笑說「太有趣了」、「連羊都想來這裡購物」。