我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃立行被捕捉與女友徐靜蕾一起逛超市。（圖／微博@油醬醬真的妙）

50歲藝人黃立行淡出歌壇10多年，近年鮮少出現在螢光幕上，而日前有網友在美國加州爾灣的超市中，偶遇黃立行與他15年女友徐靜蕾，只見黃立行穿著簡單短袖上衣，帶著棒球帽，帽子下的頭髮似乎已全白，徐靜蕾則頂著大素顏，穿著寬鬆休閒裝，兩人推著購物車挑東西，就如老夫老妻一樣，15年戀愛長跑就算不結婚也溢出滿滿幸福感。黃立行與徐靜蕾已戀愛長達15年，有不婚不生共識的他們，至今仍維持著甜蜜的兩人世界。日前有網友捕捉黃立行與徐靜蕾一起逛美國超市，只見他身穿灰色上衣，戴著棒球帽，帽子下的頭髮似乎已全白。身旁則是15年女友徐靜蕾，兩人一前一後的逛超市商品，不時交頭接耳，感情穩定就跟老夫老妻一樣。該貼文曝光後，火速引發討論，網友紛紛直呼「愛情長跑太甜了」。除此之外，黃立行去年底還被捕捉現身台北市，知名DJ馬克去年底在粉專分享與黃立行的合照，只見黃立行戴深色毛帽，穿著連帽上衣，胸前背著與女友徐靜蕾共同飼養的白色博美犬，年過半百的他，俊俏外表與多年前還在演藝圈時幾乎沒有差別。黃立行與徐靜蕾因在2010年合作出演電影《杜拉拉升職記》假戲真做進而交往，之後兩人一起定居美國，多年來雖然傳出過多次結婚與生小孩等消息，但都被否認。徐靜蕾曾透露與黃立行有「不婚不生」的共識，表示暫時沒有結婚動力，如果結了一定會告訴大家。不過徐靜蕾因為怕後悔，所以早在39歲就於美國進行凍卵手術，而目前尚未傳出任何消息。