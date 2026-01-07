我是廣告 請繼續往下閱讀

▲球迷引頸期盼的靈魂人物「野獸」林志傑終於在本周傷癒復出，帶動勇士接連擊敗台鋼獵鷹與洋基工程，喜迎二連勝。可惜在昨（6）日的關鍵一戰，勇士團隊手感冰冷，終場以97：118不敵榜首桃園璞園領航猿。（圖／富邦勇士提供）

臺北富邦勇士「來趣野餐」主題周昨（7）日圓滿落幕，除了場上「野獸」林志傑傷癒復出引爆話題，場下的「啦啦隊經濟」更是驚人。勇士球團公布，主題周連三戰商品收入突破274萬台幣，其中Fubon Angels的人形立牌競標成為「吸金」亮點，韓籍成員李晧禎以單場最高5.2萬元結標。對此，李晧禎本人得知後既驚訝又感動，更俏皮隔空喊話粉絲：「錢包還好嗎？」本次主題周Fubon Angels連三場全員出動，3天都用不同的甜美造型亮相，社群討論度瞬間爆棚。鐵粉的購買力同樣瘋狂，不少粉絲為了搶購周邊換取合照機會，開賽前好幾個小時就到和平籃球館排隊，帶動三場商品收入分別繳出112萬、80萬與82萬的驚人業績。主題周最終戰特別加碼舉辦Fubon Angels人形立牌競標，現場喊價聲此起彼落。曾在2024年短暫離隊返韓、本季驚喜回歸台灣職籃的「大哥」李晧禎，魅力依舊無敵，她的專屬立牌最終以5萬2000元成為當日最高價。得知身價再創新高，李晧禎透過經紀人表示：「真的非常驚訝，回到台灣後感受到粉絲更用力的支持，真的很開心謝謝大家。」隨後她也發揮幽默本色，對那位豪擲5萬的得標者笑稱：「買到的人，你的錢包還好嗎？」超親民的互動再次圈粉無數。球賽方面，球迷引頸期盼的靈魂人物「野獸」林志傑終於在本周傷癒復出，帶動勇士接連擊敗台鋼獵鷹與洋基工程，喜迎二連勝。可惜在昨（6）日的關鍵一戰，勇士團隊手感冰冷，終場以97：118不敵榜首桃園璞園領航猿，遺憾未能完成主場三連勝。儘管團隊整合已逐漸步入正軌，不過目前仍需調整狀態迎接後續賽事。