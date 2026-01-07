我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年汽車市場被美國關稅害慘了！拉尾盤仍買破41萬輛汽車

最後在2025年汽車市場掛牌數結算，台灣人一共買了41萬4436輛汽車，雖然對比2024年全年掛牌數下滑9.5%

▲2025年汽車市場掛牌數結算，台灣人一共買了41萬4436輛汽車，雖然對比2024年全年掛牌數下滑9.5%，但表現已經很不錯。（圖/記者張嘉哲攝）

2025年「10大熱門汽車款式」出爐！Toyota Corolla Cross蟬聯冠軍

由國產神車「Toyota Corolla Cross」以年銷量4萬4813輛再度蟬聯冠軍；第二名則依然是Toyota RAV4，年銷量也有1萬9590輛；季軍則是中華汽車商用車 J Space，年銷量達到1萬6842輛。

▲Toyota Corolla Cross再度拿下年度熱銷車款第一名，2025年總計賣出4萬4813輛，非常驚人的成績。（圖/和泰汽車提供）

從2021年起至2025年都是年度熱銷車款的冠軍，已經是四屆的榜首非常驚人。

▲Toyota國產車Corolla Cross連續四年拿下汽車市場銷售冠軍，被封為是「國民神車」當之無愧。（圖/Toyota官網）

2025年熱銷車款還有亮點！RAV4第六代來臨、特斯拉崛起

隨著今年第六代RAV4大改款車型即將在台灣開賣，成績相當有機會可以再創高峰

▲Toyota RAV4第六代大改款今年即將在台灣上市，五代末代車款2025打下漂亮亞軍成績，2026全新款讓人期待銷量表現。（圖/和泰汽車提供）

只花了5個月的銷售期間，讓Model Y一舉衝上年度熱銷車款第六名的位置，更何況這是一台要價190萬元的高檔車

▲特斯拉Model Y只靠5個月的銷售成績，擠進年度熱銷車款第六名，未來發展可期。（圖／特斯拉官網）