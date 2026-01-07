2025年汽車市場銷售前十名排行終於出爐了！去年受到美國關稅戰影響，汽車市場一度跌落谷底，所幸下半年開始回溫，2025年總市場累積超過41萬輛掛牌數，最終尾盤銷售數字算是拉得不錯。而2025年度冠軍的車款由Toyota Corolla Cross繼續蟬聯奪下，每輛起售價80.9萬的國產神車續寫傳奇；另外在2025年崛起的還有電動汽車特斯拉（Tesla）憑藉5個月的銷售，就把Model Y推上年度第六名的成績，後續發展可期。
2025年汽車市場被美國關稅害慘了！拉尾盤仍買破41萬輛汽車
根據《U-Car》報導，2025年汽車銷售市場可以說是峰迴路轉，從4月美國關稅戰之後一路跌到谷底，直到政府後續透過延長舊換新貨物稅減徵補貼、加碼小客車減徵5萬元補貼等政策，加上品牌大力促銷回饋，終於在第三季中旬開始有了反轉，最終在第四季回溫，也預計這波買氣可以延續到今年第一季。
最後在2025年汽車市場掛牌數結算，台灣人一共買了41萬4436輛汽車，雖然對比2024年全年掛牌數下滑9.5%，但以第二季至第三季初衝擊這麼大的情況之下，該成績還是可以接受的範圍，甚至表現得還是不錯。
2025年「10大熱門汽車款式」出爐！Toyota Corolla Cross蟬聯冠軍
然而2025年熱銷車款也正式出爐，由國產神車「Toyota Corolla Cross」以年銷量4萬4813輛再度蟬聯冠軍；第二名則依然是Toyota RAV4，年銷量也有1萬9590輛；季軍則是中華汽車商用車 J Space，年銷量達到1萬6842輛。
第四名至第十名依序為「Toyota Town Ace（16035輛）」、「Toyota Yaris Cross（15537輛）」、「Tesla Model Y（13384輛）」、「Lexus NX（11094輛）」、「Toyota Corolla Altis（9862輛）」、「Honda HR-V（9249輛）」以及「Honda ZR-V（9110輛）」。
Toyota Corolla Cross從2020年10月上市之後，僅以1季的銷售成績站上年度熱銷車款第9名的位置，從2021年起至2025年都是年度熱銷車款的冠軍，已經是四屆的榜首非常驚人。一台80.9萬的國產車，已經正式接手過去Toyota Yaris、Vios、Altis的三本柱時代，獲得廣大車主的好評與青睞，這也讓要買休旅車預算不足的民眾，進口車RAV4之後的考量就是選擇Corolla Cross，國民神車地位無人可以撼動。
2025年熱銷車款還有亮點！RAV4第六代來臨、特斯拉崛起
而在排行榜當中，進口車入榜的包括有一般進口休旅車Toyota RAV4、豪華進口休旅車特斯拉Model Y以及Lexus NX，RAV4雖然在去年販售的依舊是第五代末代車型，但依舊憑藉強大的口碑打出漂亮成績，隨著今年第六代RAV4大改款車型即將在台灣開賣，成績相當有機會可以再創高峰，不少車主日前在台北車展看到「GP Sport」實體都已經非常興奮。
另外排行榜最大黑馬莫過於特斯拉的Model Y，在6月一路開始霸榜豪華進口休旅車冠軍到9月，雖然10月、11月因為車輛到港問題暫退排行榜，但12月繳出5124輛的驚人成績，只花了5個月的銷售期間，讓Model Y一舉衝上年度熱銷車款第六名的位置，更何況這是一台要價190萬元的高檔車，讓人非常期待今年特斯拉的銷售表現，到底是曇花一現，還是真的有實力讓車主感到「開過回不去」，我們就等著看囉！
資料來源：《U-Car》、特斯拉官網、Toyota官網
