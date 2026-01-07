蘋果App Store儲值遊戲、訂閱影音平台的電子發票其實不會自動兌獎。知名YouTuber馬丁垃圾話近日提醒，App Store發票若沒有在財政部的「統一發票兌獎」App額外設定「載具歸戶」可能會直接與中獎機會擦身而過，連對獎都無從對起，如何設定？步驟教學一次看。
馬丁垃圾話在社群平台分享，透過App Store完成消費後，系統並不會自動將發票歸戶到常用載具，App Store屬於跨境數位服務平台，發票開立方式與國內電商不同，不會自動綁定手機條碼或會員載具。意味著，常見的遊戲儲值、App內購，甚至訂閱Netflix、音樂或雲端服務，只要是走App Store付款流程，若未完成設定，沒有主動新增載具，就不會自動對獎，就算中獎也不會跳出通知，等同白白放棄對獎資格。
操作一次設定好
下載並開啟「統一發票兌獎」App→登入後點選「載具歸戶」→選擇「新增載具」→ 類別選擇「跨境電商電子郵件」→輸入Apple ID使用的電子郵件→收取驗證碼並完成驗證，完成設定後，App Store的消費發票，便會自動整合進系統，之後開獎時也能正常對獎。
財政部臺北國稅局表示，民眾如果將雲端發票歸戶至手機條碼及透過財政部電子發票整合服務平台，設定匯款帳戶，即可享中獎獎金批次自動匯入指定帳戶服務；另外，如果是消費當期的雲端發票，則最遲應在當期統一發票開獎日前一日（24日）完成各類載具歸戶並設定匯款帳戶，才可在當期享該項服務。
資料來源：財政部
