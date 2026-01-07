中央氣象署預報員賴欣國表示，本周強烈大陸冷氣團影響至周五清晨（1月9日），周六晚上（1月10日）馬上會有新一波大陸冷氣團南下影響至下周一清晨（1月11日），由於環境偏乾為主，各地早晚「輻射冷卻」還是會帶來低溫，尤其是竹苗、南部空曠地區、近山區會有7至8度或以下的極端氣溫。
冷氣團「升級寒流」機率低 早晚各地仍有10度低溫
賴欣國指出，目前影響台灣的強烈大陸冷氣團「升級寒流」的機率較低，主因是台北上空清晨雲量較多，輻射冷卻不夠強，預報上沒有低於10度；不過明後兩天早晚（1月8日至1月9日），中部以北、宜蘭低溫仍只有10至12度，南部、花東13至15度，近山區、空曠地區低於10度。
周六再一波冷氣團 急凍到下周
賴欣國說明，周五白天、周六強烈大陸冷氣團減弱，白天高溫略微回升， 北部、宜蘭17至20度，花蓮、台東19至23度，中南部22至25度；不過周六晚上又會有另一波大陸冷氣團襲台，中部以北、宜蘭低溫11至14度，南部、花蓮、台東14至18度，空曠地區仍要注意輻射冷卻帶來10度以下低溫。
降雨方面，賴欣國提及，明天水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭會有局部降雨，桃園以北、花東、恆春半島也有零星短暫雨；周五白天水氣減少，僅剩東半部、恆春半島有零星雨勢。
北部、東部周末留意雨勢 沿海風浪偏大要小心
賴欣國提醒，周六的冷氣團水氣比較多，包括基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區又將出現局部短暫雨，其它地區維持多雲到晴。
此外，受到冷氣團影響，明天各海面有8至9級陣風，浪高約1.5至3.5米，周五、周六白天風浪逐漸減弱，北部海面、台灣海峽、東南部海面、巴士海峽仍有陣風7至8級，各海面浪高約1至2.5米，周六晚上、周日風浪稍增強，各海面陣風約8至9級，浪高約1.5至3.5米。
資料來源：中央氣象署
