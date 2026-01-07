頂著「航運千金」光環出道的16歲新人SINBY欣菲，迎接出道滿週年，開心慶祝之外，其實她也曾經歷因覺得自己沒人愛而萌生退意的時刻。她坦言，這一年來深陷低潮，總覺得「努力沒人看見」、「自己不值得被喜歡」，一度想打包走人退出歌壇。眼看寶貝女兒受挫，老爸JACK心疼撐腰，在百忙之中無師自通，耗時2個月親自為女兒寫歌詞，把新歌變成最深情的家書，要女兒把眼淚擦乾繼續衝。
含金湯匙卻自卑 千金嘆：沒人喜歡我
SINBY欣菲外型甜美，背後還有航運家世撐腰，去年出道就備受矚目。但她坦言，「千金」標籤下壓力山大，這一年來常陷入自我懷疑，甚至向家人吐苦水：「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡。」負面情緒讓她幾度崩潰，萌生退意。
老董爸不忍了！無師自通寫歌詞救女
為了挽回女兒的信心，一路支持她的老爸JACK決定來真的，平日忙於航運事業的他，並沒有對外透露是哪家公司，但他為了女兒變身作詞人。自認是音樂小白的他，硬是在百忙中擠出空檔，花了整整2個月研究寫歌訣竅，無師自通填出新歌〈Dream My Dream〉。
這首歌表面是勵志舞曲，骨子裡根本是老爸給女兒的超深情家書。歌詞寫道：「人生道路起起伏伏，總會有一天會讓大家都看到的。」欣菲收到歌詞時根本不知道作者是誰，得知真相後驚呆：「爸爸竟然這麼厲害！」
發現父親用最實際的行動力挺，也讓她像打了強心針，誓言全力衝刺2026年，更發豪語要開個人專場演唱會。
校園被唱〈在一起〉 16歲少女竟是不解風情的木頭
除了有富爸寵愛，欣菲在校園其實行情超好。去年一首〈在一起〉在學生圈爆紅，每次去校園演出，台下男同學都集體暴動狂吼「在一起」。不過談起戀愛，這位16歲千金卻是不折不扣的木頭。她笑說自己超被動，絕不主動告白，甚至面對異性示好常覺得莫名其妙：「為什麼會喜歡我？我又不喜歡你！」直率反應讓身邊人都笑了。
〈Dream My Dream〉歌詞
作詞 Jack｜作曲 陳又齊
我大步前進 為了追逐夢想努力 我沒有忘記 當初和你說的約定
再回首過去 渺小的我不輕言放棄 而終於等到 熱烈的歡呼掌聲響起
I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫 就算會有傷痛
偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後 難過也不退縮
辛苦會笑著說 就算是小小的我 也背負著大大的夢 I Dream My Dream
我大步前進 為了追逐夢想努力 我沒有忘記 當初和你說的約定
再回首過去 渺小的我不輕言放棄 而終於等到 熱烈的歡呼掌聲響起
I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫 就算會有傷痛
偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後
難過也不退縮 辛苦會笑著說 就算是小小的我 也背負著大大的夢
I Dream My Dream I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫
就算會有傷痛 偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後 難過也不退縮 辛苦會笑著說
就算是小小的我 也背負著大大的夢 I Dream My Dream
我是廣告 請繼續往下閱讀
SINBY欣菲外型甜美，背後還有航運家世撐腰，去年出道就備受矚目。但她坦言，「千金」標籤下壓力山大，這一年來常陷入自我懷疑，甚至向家人吐苦水：「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡。」負面情緒讓她幾度崩潰，萌生退意。
老董爸不忍了！無師自通寫歌詞救女
為了挽回女兒的信心，一路支持她的老爸JACK決定來真的，平日忙於航運事業的他，並沒有對外透露是哪家公司，但他為了女兒變身作詞人。自認是音樂小白的他，硬是在百忙中擠出空檔，花了整整2個月研究寫歌訣竅，無師自通填出新歌〈Dream My Dream〉。
這首歌表面是勵志舞曲，骨子裡根本是老爸給女兒的超深情家書。歌詞寫道：「人生道路起起伏伏，總會有一天會讓大家都看到的。」欣菲收到歌詞時根本不知道作者是誰，得知真相後驚呆：「爸爸竟然這麼厲害！」
發現父親用最實際的行動力挺，也讓她像打了強心針，誓言全力衝刺2026年，更發豪語要開個人專場演唱會。
校園被唱〈在一起〉 16歲少女竟是不解風情的木頭
除了有富爸寵愛，欣菲在校園其實行情超好。去年一首〈在一起〉在學生圈爆紅，每次去校園演出，台下男同學都集體暴動狂吼「在一起」。不過談起戀愛，這位16歲千金卻是不折不扣的木頭。她笑說自己超被動，絕不主動告白，甚至面對異性示好常覺得莫名其妙：「為什麼會喜歡我？我又不喜歡你！」直率反應讓身邊人都笑了。
〈Dream My Dream〉歌詞
作詞 Jack｜作曲 陳又齊
我大步前進 為了追逐夢想努力 我沒有忘記 當初和你說的約定
再回首過去 渺小的我不輕言放棄 而終於等到 熱烈的歡呼掌聲響起
I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫 就算會有傷痛
偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後 難過也不退縮
辛苦會笑著說 就算是小小的我 也背負著大大的夢 I Dream My Dream
我大步前進 為了追逐夢想努力 我沒有忘記 當初和你說的約定
再回首過去 渺小的我不輕言放棄 而終於等到 熱烈的歡呼掌聲響起
I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫 就算會有傷痛
偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後
難過也不退縮 辛苦會笑著說 就算是小小的我 也背負著大大的夢
I Dream My Dream I Dream My Dream 失敗不算藉口 努力會有收穫
就算會有傷痛 偶爾也會寂寞 微笑開心去面對 所有不開心的時候
I Dream My Dream 付出從不嫌多 挫折拋到腦後 難過也不退縮 辛苦會笑著說
就算是小小的我 也背負著大大的夢 I Dream My Dream