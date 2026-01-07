我是廣告 請繼續往下閱讀

▲欣菲（如圖）近期推出歌曲〈Dream My Dream〉，歌詞是爸爸寫的，她展望2026，許願希望可以發個人EP和開個人演唱會。（圖／品婕娛樂提供）

頂著「航運千金」光環出道的16歲新人SINBY欣菲，迎接出道滿週年，開心慶祝之外，其實她也曾經歷因覺得自己沒人愛而萌生退意的時刻。她坦言，這一年來深陷低潮，總覺得「努力沒人看見」、「自己不值得被喜歡」，一度想打包走人退出歌壇。眼看寶貝女兒受挫，老爸JACK心疼撐腰，在百忙之中無師自通，耗時2個月親自為女兒寫歌詞，把新歌變成最深情的家書，要女兒把眼淚擦乾繼續衝。SINBY欣菲外型甜美，背後還有航運家世撐腰，去年出道就備受矚目。但她坦言，「千金」標籤下壓力山大，這一年來常陷入自我懷疑，甚至向家人吐苦水：「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡。」負面情緒讓她幾度崩潰，萌生退意。為了挽回女兒的信心，一路支持她的老爸JACK決定來真的，平日忙於航運事業的他，並沒有對外透露是哪家公司，但他為了女兒變身作詞人。自認是音樂小白的他，硬是在百忙中擠出空檔，花了整整2個月研究寫歌訣竅，無師自通填出新歌〈Dream My Dream〉。這首歌表面是勵志舞曲，骨子裡根本是老爸給女兒的超深情家書。歌詞寫道：「人生道路起起伏伏，總會有一天會讓大家都看到的。」欣菲收到歌詞時根本不知道作者是誰，得知真相後驚呆：「爸爸竟然這麼厲害！」發現父親用最實際的行動力挺，也讓她像打了強心針，誓言全力衝刺2026年，更發豪語要開個人專場演唱會。除了有富爸寵愛，欣菲在校園其實行情超好。去年一首〈在一起〉在學生圈爆紅，每次去校園演出，台下男同學都集體暴動狂吼「在一起」。不過談起戀愛，這位16歲千金卻是不折不扣的木頭。她笑說自己超被動，絕不主動告白，甚至面對異性示好常覺得莫名其妙：「為什麼會喜歡我？我又不喜歡你！」直率反應讓身邊人都笑了。