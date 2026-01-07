新大樓公設比越來越高，動輒都要30幾％，房產專家何世昌表示，大樓社區公設比過高備受詬病，但是社區內如果有好的公設，可以提升生活品質，何世昌也列出許多公設，詢問廣大的網友覺得哪些公設最需要、使用率最高？他自己認為冷藏及冷凍包裏室，還有垃圾冷藏室，是最重要的公設。
2公設最實用！包裹室可冷藏、冷凍超方便
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專發文列出3大類、數十項公設，包括運動娛樂類的游泳池、健身房、球場、KTV、電影劇院等；生活文教類的冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室、交誼廳、家教室、鋼琴房等；餐飲類與其他的餐廳、媽媽教室、外欉餐飲專用區、訪客客房等。
何世昌也提出自己認為最實用的公設，分別是「冷藏及冷凍包裹室」、「垃圾冷藏室」，現代人經常網購，就連生鮮食品也能一鍵送到家，如果社區有冷藏及冷凍的包裹室就很方便；垃圾冷藏室則可以減少蟑螂、老鼠等滋生。
公共餐廳使用度高 家裡免受油煙困擾
何世昌也表示，現在因為生活型態轉變，規劃有餐廳的社區越來越多，住戶繳納的管理費可以轉換成點數，住戶可以使用點數兌換餐點或扣除餐飲費用，多數覺得很實用。
另外，計費式公共充電區、公共廚房和洗衣房也頗受好評，尤其公共廚房使用率很高，因為在家裡煮飯很容易弄髒家裡，或是家裡廚房工具較少，如果可以到公共廚房煮飯，不用擔心油煙問題，也能盡情施展廚藝。
何世昌也詢問網友們覺得哪一項公設最必要，不少爸爸媽媽們都喜歡兒童遊戲區，尤其是室內的兒童遊戲室，這樣下雨天孩子們還有去處，大多數網友也喜歡冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室，還有人認為健身房很實用。有居住在日本的民眾指出，最實用的公設就3個，包括每層樓都有專屬垃圾廚餘集中放置區、大量宅配箱、可乘載大型傢俱的專用貨梯。
資料來源：何世昌
我是廣告 請繼續往下閱讀
馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書粉專發文列出3大類、數十項公設，包括運動娛樂類的游泳池、健身房、球場、KTV、電影劇院等；生活文教類的冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室、交誼廳、家教室、鋼琴房等；餐飲類與其他的餐廳、媽媽教室、外欉餐飲專用區、訪客客房等。
何世昌也提出自己認為最實用的公設，分別是「冷藏及冷凍包裹室」、「垃圾冷藏室」，現代人經常網購，就連生鮮食品也能一鍵送到家，如果社區有冷藏及冷凍的包裹室就很方便；垃圾冷藏室則可以減少蟑螂、老鼠等滋生。
何世昌也表示，現在因為生活型態轉變，規劃有餐廳的社區越來越多，住戶繳納的管理費可以轉換成點數，住戶可以使用點數兌換餐點或扣除餐飲費用，多數覺得很實用。
另外，計費式公共充電區、公共廚房和洗衣房也頗受好評，尤其公共廚房使用率很高，因為在家裡煮飯很容易弄髒家裡，或是家裡廚房工具較少，如果可以到公共廚房煮飯，不用擔心油煙問題，也能盡情施展廚藝。
何世昌也詢問網友們覺得哪一項公設最必要，不少爸爸媽媽們都喜歡兒童遊戲區，尤其是室內的兒童遊戲室，這樣下雨天孩子們還有去處，大多數網友也喜歡冷藏及冷凍包裹室、垃圾冷藏室，還有人認為健身房很實用。有居住在日本的民眾指出，最實用的公設就3個，包括每層樓都有專屬垃圾廚餘集中放置區、大量宅配箱、可乘載大型傢俱的專用貨梯。