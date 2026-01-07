我是廣告 請繼續往下閱讀

▲菜單固定4大價格，399元、299元、199元與99元等。（圖／記者張乃文攝）

鎖定Z世代力拚年輕客群 乾杯燒肉菜單大改版

引領台灣燒肉文化的乾杯集團，而「乾杯燒肉居酒屋」菜單啟動27年來最大規模改版，包括固定4大價格，399元、299元、199元與99元等，僅花399元就可以吃到「A5日本宮崎和牛沙朗」。乾杯集團董事長平出莊司說，相信透過菜單的改版，來客數會達到2倍以上。「乾杯燒肉居酒屋」開啟27年來最大規模改版，14日起全面升級餐點並大幅降低和牛價格門檻。對於這樣的改版，平出莊司提到，現在乾杯的客層逐漸變成家庭居多，但還是希望可以回到初衷。平出莊司說，這段時間也在思考乾杯燒肉店的定位，還是希望是年輕人最喜歡的燒肉店。他表示，也有跟夥伴討論，現在年輕人、也就是所謂的Z世代究竟喜歡什麼。平出莊司認為，乾杯此次的換菜單可說是重新開始。對於品牌再造，他提到，「TP（時間效率）」與「CP值」是年輕世代較為重視的，而餐飲產業人力吃緊，若可以轉向轉向更高效的營運模式。透過導入平板點餐與流程精簡，將節省下的成本直接轉化為更具競爭力的價格回饋。平出莊司提到，期待來客數會達到2倍以上。他笑說，員工吃完後告訴自己「社長，太厲害了！」此次乾杯全新菜單升級，新增超過30道新品，從和牛、海鮮、內臟到下酒小菜，總共12大類別，並精簡為四大固定價格，包括399元、299元、199元與99元。菜單升級主打4款全新肉品，包括市場近乎半價的日本和牛冠軍「A5日本宮崎和牛沙朗」與「澳洲和牛橫膈膜」只要399元；「A5日本和牛上等赤身」與「厚切牛舌排」也只要299元。而過去定價680元的大腹、背帽肉等嚴選和牛，也能以399元品嘗。另外，為了因應環保，乾杯提出「環保續杯」制度，包括檸檬沙瓦、梅酒沙瓦、角嗨等5款潮流酒款，首杯99元，續杯沿用同一酒杯僅需49元。不僅省荷包，更透過減少洗滌用水的行動落實環保。