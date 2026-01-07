我是廣告 請繼續往下閱讀

2024年一名母親帶孩子到部立基隆醫院就醫，卻發現藥單被藥師惡意註記「媽媽是Ｘ子！」儘管院方事後將該藥師記兩大過並准其辭職，但基隆市府認定醫院管理與系統有缺失，依《醫療法》開罰6萬元。醫院不服提起抗罰訴訟，主張這純屬員工個人行為，但台北高等行政法院認為，基隆醫院不僅沒盡到督導責任，也拿不出證據證明有落實管理措施，最終判決醫院敗訴，全案仍可上訴。這整起事件源於2024年4月，一位媽媽帶6歲兒子到基隆醫院看病，卻發現藥單過敏史欄位竟被註記「媽媽是Ｘ子！」。院方查出是某位藥師因心情不好、情緒失控才亂寫，隨後將該藥師記兩大過處分，該藥師也已主動辭職。基隆市衛生局認定部立基隆醫院管理有疏忽，針對員工犯錯與系統漏洞分別開罰5萬元及1萬元，並要求限期改善，如果沒改好還會連續處罰。對此，基隆醫院不服挨罰提起訴訟，強調已經做好員工教育，認為藥師在藥單亂寫純屬個人行為，跟醫院管理無關。院方主張，藥師原本就有權限加註文字，這點並不違法，且事後也已經處分員工並升級系統，所以要求撤銷處分。基隆市政府強調，醫院不能推卸督導責任，尤其是部立醫院更該帶頭把關就醫品質與安全。針對民眾藥單被辱罵「媽媽是Ｘ子」，院方的電子系統竟然查不出是誰寫的，這顯然在管理與系統上都有嚴重漏洞，已經違反《醫療法》的規定。法官認定，涉案藥師的行為已違反職業法規，而基隆醫院不僅沒盡到督導責任，也拿不出證據證明有落實管理措施。院方將責任推給「藥師個人行為」的說法不被法院採納，因此認定基隆市府依《醫療法》開罰最低額度5萬元，合法合理。