▲邱議瑩除謝謝市民朋友對我的支持跟肯定外，也強調，還是會持續平常心把它列入參考，也會持續努力。（圖／立委邱議瑩辦公室提供）

民進黨高雄市長初選封關前最新民調顯示，參選人邱議瑩在「對比式」與「互比式」民調中皆暫居第一，成為目前領先者；對比對上國民黨柯志恩時，支持度突破 5 成。互比中則以 20.8% 居冠。整體顯示綠營支持度仍全面領先柯志恩。邱議瑩除謝謝市民朋友對她的支持跟肯定外，也強調，還是會持續平常心把它列入參考，也會持續努力。邱議瑩指出，其實這一份民調是在封關前的、應該是最後一份公佈的民調。她覺得還是會持續平常心把它列入參考，那也會持續努力，剩下最後的幾天，要一直不斷的努力、勇往直前。希望到真正比賽的時候、真正民調出來的時候，她還是持續領先、還是第一名。根據民調指出，邱議瑩在與國民黨侯選人柯志恩的互比式名調中，支持度突破5成，而在與黨內其他3人的對比式民調也呈現單獨領先態勢。根據民進黨初選規則所採取的對比式民調，邱議瑩對上柯志恩是51.8%與27.6%，未表態20.7％；許智傑對上柯志恩是49.4％與30.1%，未表態20.4%；賴瑞隆對上柯志恩是49.2％與30.1%，未表態20.8％；林岱樺對上柯志恩是46.7%與23.5%，未表態為29.8%。地方人士指出，邱議瑩主打「市長牌」，強調延續陳其邁的高滿意度施政，自鳳山造勢及政見會後，聲勢看漲，此外也與黃捷等高人氣政治人物合體，逐漸拉開與其他參選人的差距。該項民調，由雨晴民調公司進行，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法。以中華電信高雄市電話住宅用戶為抽樣母體，依據比例樣本配置法分配區域樣本數，採分層比例隨機抽樣法選取住宅電話樣本。同時為了使原始未登錄的電話號碼也有機會被抽出，將同時採後二碼隨機的方式抽取電話樣本。訪問對象為調查區域內年滿20歲以上之成年民眾。訪問日期為115年1月5日至6日。訪問時間為晚間6點30分至10點。總有效樣本為1,071份。抽樣誤差在95％的信心水準下，約±3.0 個百分點。以SPSS19.0統計軟體進行資料分析，並依據高雄市民政局 114 年 9 月底人口統計資料，針對行政區、年齡與性別進行統計加權處理。