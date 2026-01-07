又到了一年一度的尾牙季，許多公司也陸續舉辦活動，來犒賞旗下員工一年來的付出。就有旅居台灣工作的日本女性部落客，參加了台灣公司舉辦的尾牙，驚覺「不用自己付餐費」，而且還能抽獎，簡直超級幸福。這讓她忍不住分享台日職場文化差異，更直言：「在日本忘年會常常要員工自己付錢。」
台灣日本職場差異曝光！櫻花妹認證：日本常要自費參加
目前在台灣公司任職的大阪女部落客Erica，近期透過影片分享，在日本職場，年末的聚餐與喝酒應酬被稱作「忘年會」，被視為拉近公司裡前後輩與同事關係的重要方式，透過喝酒消除隔閡。
Erica補充，日本公司的忘年會過去多半屬於「一定要參加」的潛規則，但近年有越來越多日本忘年變成自費參加、又沒有加班費，導致變成了「不一定要參加」的活動。年輕世代也開始不愛應酬，並認為：「下班後還要一直照顧前輩感受，感覺也像在上班。」
Erica隨後表示，自己來台灣之後，參加過尾牙、春酒以及新人迎新會等聚餐，發現這些餐費「全由公司買單」，而且她還在尾牙和春酒抽中過兩萬台幣和Switch，讓她不禁大讚：「台灣這樣很棒！」
貼文曝光後，也立刻引發大批網友討論：「原來台灣尾牙已經算好了」、「在台灣尾牙要是自己出錢應該沒人去吧」、「台灣的尾牙每年公司都吃很好，還能抽獎，真的算很幸福了耶」、「日本上班族好辛苦，下班還要跟同事吃飯應酬」。
日本忘年會真的要自己付錢！年輕人不愛應酬了
事實上，日本的忘年會大多是在每年12月舉辦的傳統習俗。忘年會的意思是透過喝酒，把這一年的辛苦和不愉快統統忘掉的宴會，同時讓上司下屬交流，多半都在居酒屋進行，就像是華人的尾牙。
過去日本台灣交流協會也曾發文證實，日本多數「忘年會」餐費必須各自支付，平均費用依年資與產業不同，少則約1,500日圓（約台幣300元），多則可能上萬日圓（約台幣2000元）。
不過目前日本年輕世代，已經有拒絕參加忘年會的現象，疫情更加速了這個趨勢。日本研究公司Teikoku Databank的統計數據顯示，2024年有超過200間日本居酒屋破產關門，除了成本增加之外，應酬文化式微、顧客數量銳減也成為關鍵原因。
日本交流協會、ericatw520
